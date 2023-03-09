林務局3月16日免費贈送樹苗 邀請民眾一起來種樹

植樹節即將到來，林務局3月16日下周四上午9時在台北希望廣場舉辦贈送樹苗活動，為響應減塑行動，仍以採生物分解性容器，免費贈苗給民眾。

今年林務局特別挑選外型甜美粉嫩的桃金孃、氣質清新脫俗的短柱山茶，還有清芬滿庭的月橘，3種兼具美觀特色與生態效益的原生苗木，邀請民眾攜手深植、守護美麗家園。

林務局表示，3月氣候溫煦，萬物生發，林務局在全台各地舉辦植樹月系列活動，邀請國人一同植樹護林、營造綠地。其中最大一場贈苗活動，將於3月16日在台北希望廣場舉行，提供桃金孃、短柱山茶及月橘共約1800株。

林務局說，為結合公益環保，領苗的民眾請自備環保袋，並以3張112年1至3月紙本發票兌領1株苗木（每人每品項苗木最多1株），所募發票將全數捐贈財團法人創世社會福利基金會。活動自上午9時開始至苗木贈完為止，現場還有有獎徵答、種植小學堂等活動，寓教於樂幫助民眾獲得全方位的種樹、護樹知識，歡迎大家踴躍前往索取苗木。

林務局表示，在地球暖化、氣候急遽變遷的衝擊下，淨零碳 排成為世界各國的重要目標，身為地球村一份子的責無旁貸，而植樹造林正是最值得投資的減碳行動。

林務局邀請所有國人親手參與植樹，讓環境保護、生態營造落實於生活之中，把森林帶進日常生活，讓大家能一同為地球減碳盡一份心力。

林務局提醒，由於容器的材質約使用3個月即開始分解，民眾在領取後應盡早規畫栽植，方能讓樹苗更加茁壯，營造居家綠色環境自己及後代子孫營造一個理想生活環境。

此外，3月份全台各地林區管理處也都各有系列贈苗活動，活動詳情可至臉書粉絲團「林務局-森活情報站」查詢。