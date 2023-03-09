快訊

不想當普亭走狗！中亞國家喬治亞爆發大規模反俄抗爭

確診輕症3月20日起「0+n」 教部建議5日內自請病假、不列考核

輕症「0+n」3月20日上路 指揮中心：中重症才須通報

林務局3月16日免費贈送樹苗 邀請民眾一起來種樹

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
林務局3月16日下周四上午9時在台北希望廣場舉辦贈送樹苗活動，為響應減塑行動，仍以採生物分解性容器，免費贈苗給民眾。圖／林務局提供
林務局3月16日下周四上午9時在台北希望廣場舉辦贈送樹苗活動，為響應減塑行動，仍以採生物分解性容器，免費贈苗給民眾。圖／林務局提供

植樹節即將到來，林務局3月16日下周四上午9時在台北希望廣場舉辦贈送樹苗活動，為響應減塑行動，仍以採生物分解性容器，免費贈苗給民眾。

今年林務局特別挑選外型甜美粉嫩的桃金孃、氣質清新脫俗的短柱山茶，還有清芬滿庭的月橘，3種兼具美觀特色與生態效益的原生苗木，邀請民眾攜手深植、守護美麗家園。

林務局表示，3月氣候溫煦，萬物生發，林務局在全台各地舉辦植樹月系列活動，邀請國人一同植樹護林、營造綠地。其中最大一場贈苗活動，將於3月16日在台北希望廣場舉行，提供桃金孃、短柱山茶及月橘共約1800株。

林務局說，為結合公益環保，領苗的民眾請自備環保袋，並以3張112年1至3月紙本發票兌領1株苗木（每人每品項苗木最多1株），所募發票將全數捐贈財團法人創世社會福利基金會。活動自上午9時開始至苗木贈完為止，現場還有有獎徵答、種植小學堂等活動，寓教於樂幫助民眾獲得全方位的種樹、護樹知識，歡迎大家踴躍前往索取苗木。

林務局表示，在地球暖化、氣候急遽變遷的衝擊下，淨零碳 排成為世界各國的重要目標，身為地球村一份子的責無旁貸，而植樹造林正是最值得投資的減碳行動。

林務局邀請所有國人親手參與植樹，讓環境保護、生態營造落實於生活之中，把森林帶進日常生活，讓大家能一同為地球減碳盡一份心力。

林務局提醒，由於容器的材質約使用3個月即開始分解，民眾在領取後應盡早規畫栽植，方能讓樹苗更加茁壯，營造居家綠色環境自己及後代子孫營造一個理想生活環境。

此外，3月份全台各地林區管理處也都各有系列贈苗活動，活動詳情可至臉書粉絲團「林務局-森活情報站」查詢。

發票 減碳

延伸閱讀

春訪觀霧遊憩區 「霧社櫻王」3月中旬將盛開

每年平均52.6起森林火災 近期8縣市機率增 林務局設系統推估林火風險

缺蛋荒！宜蘭市公所迎接植樹節 辦活動送樹苗與「扭蛋」

高市各區公所10日免費送樹苗 2萬株羅漢松樟樹桃花心木

相關新聞

鄭明典示警「顯著空氣汙染事件」 環保署估周日才會好轉

西部地區多縣市空品差，中央氣象局長鄭明典今天示警是「顯著空氣汙染事件」；環團更點名環保署長張子敬、桃中彰雲縣市長都該究責...

空氣超髒！ 多縣市紅害 環團：環保署長、桃中彰雲縣市長都該究責

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，水平風速弱，且垂直擴散條件差，汙染物易累積。依上午10時監測結果...

水情告急 高市52處工地設點供民眾就近取水澆花洗車

南部水情告急，高雄市8日起水情轉為黃燈，實施夜間10點到隔天早上6點減壓供水，市府為宣導民眾減少自來水使用，提供全市6處...

中南部大旱何時解渴 專家：3月下旬「似乎比較有可能」

中南部大旱，至今未見降雨跡象。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，3月下旬依目前預報資料似乎...

缺蛋掀「養雞潮」他一周產200多顆蛋 贈友也遇供不應求

國內蛋漲又缺！養雞生蛋自給自足掀熱潮，嘉義縣議會前秘書長黃尚文退休後，在自家農地養雞、鴨、鵝等動物自娛，這陣子缺蛋潮，平...

猴痘疫情擴散？ 本土第3例在台北 黃立民：看1指標就知

衛福部疾管署日前公布猴痘本土第3例，為繼新竹縣、高雄市，首度現蹤台北。外界擔心，猴痘疫情擴散了嗎？衛福部長薛瑞元昨在立法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦