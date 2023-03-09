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鄭明典示警「顯著空氣汙染事件」 環保署估周日才會好轉

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
根據環保署空氣品質監測網的測站影像，西半部多個縣市天空灰濛濛一片。圖／取自環保署空氣品質監測網
根據環保署空氣品質監測網的測站影像，西半部多個縣市天空灰濛濛一片。圖／取自環保署空氣品質監測網

西部地區多縣市空品差，中央氣象局長鄭明典今天示警是「顯著空氣汙染事件」；環團更點名環保署長張子敬、桃中彰雲縣市長都該究責；環保署表示，主要是因為吹東風、擴散條件不佳，導致汙染物累積，除了大型固定汙染源減排降載以外，今天上午也協調地方政府針對移動汙染源進行管控；推估要到周日，西部地區空品才會逐漸好轉。

台灣健康空氣行動聯盟表示，桃園煉油廠、林口電廠、中火、中龍鋼鐵和台塑六輕等等大型固定汙染源，都可能是汙染源，認為環保署督導降載減排不力。

環保署空保處長蔡孟裕表示，大型固定汙染源的減排都可以看得見；今天整個西半部幾乎沒有風，桃園、雲嘉外海也產生背風渦漩；本地的汙染物從昨天晚上到今天上午持續累積，尤其是桃園、雲林、嘉義、彰化地區相對空品比較差，幾個大型固定汙染源比如北部林口協和電廠、中火、麥寮電廠、新達電廠目前都在降載減排中；地方政府的大型汙染源也正在要求減排，截至中午為止，桃園彰化地區，原本空品比較嚴重，現已逐漸趨緩。

蔡孟裕表示，降載減排僅能減緩，並不能讓空汙狀況消失，這次汙染物累積空品不佳，主要原因還是擴散條件不好，整個大氣中的混和層偏低，汙染物持續累積的結果，除了讓大型固定汙染源減排以外，上午也已協調地方政府，針對各縣市的移動汙染源如車輛攔檢，或者營建工地等進行相關措施，這些都已經從基隆到屏東都在執行當中。

他說，明天空品狀況會稍微減緩一點，但不會改善太多，要維持到周日，強烈東北風南下，擴散條件才會大幅改善，空汙累積的狀況，也才有機會改善。

根據環保署空氣品質監測網的測站影像，西半部多個縣市天空灰濛濛一片。圖／取自環保署空氣品質監測網
根據環保署空氣品質監測網的測站影像，西半部多個縣市天空灰濛濛一片。圖／取自環保署空氣品質監測網

桃園 環保署 彰化

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