猴痘疫情擴散？ 本土第3例在台北 黃立民：看1指標就知

衛福部疾管署日前公布猴痘本土第3例，為繼新竹縣、高雄市，首度現蹤台北。外界擔心，猴痘疫情擴散了嗎？衛福部長薛瑞元昨在立法院表示，關於猴痘疫情，「大家必須提高警覺」，他對台灣防疫系統具有信心，如新冠疫情期間，清零階段所採取的追蹤、隔離、治療，這些都做得不錯，但猴痘與新冠疫情不同的地方，主要是在「特殊交友圈」傳播，所用的防疫方式還需要更細膩一點。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，猴痘傳播途徑為透過皮膚接觸等，並主要在「特殊交友圈」傳播，可是民眾往往不會特別注意皮膚變化，就算是私密處長了痘痘，自己不見得會知道，即使知道也可能不會告訴別人，如此在防疫上更佳困難。

黃立民說，但若疾管署公布確診個案為女性時，「這是一重要指標」，可能代表疫情朝向異性戀或女女戀方向擴散，防疫單位就應注意，是否在過去的疫調、追蹤等仍有漏洞，必須盡速防範。