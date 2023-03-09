陳椒華要政府正視農地光電衝擊 莫讓農民成為氣候災民

時代力量立委陳椒華今天表示，我國的再生能源發電稍有成果，但是缺乏與農漁村共同發展的思考，進而帶來農漁村發展的衝擊，希望政府正視農地光電對農村的衝擊，莫讓農民成為雙重氣候災民。

陳椒華上午在立法院舉行「正視農地光電對農村的衝擊，莫讓農民成為雙重氣候災民」記者會，陳椒華指出，為了減少溫室氣體排放，近年來政府積極推動再生能源，我國再生能源發電量已經接近10%，其實稍有成果。

不過，陳椒華說，政府在發展再生能源的過程中，缺乏與農漁村共同發展的思考，不斷在農地、魚塭、鋪設大面積的太陽能，進而帶來農漁村發展的衝擊，政府應該要提出共贏的開發方案。

陳椒華認為，農漁民特別容易受到氣候變遷的影響，政府如果為了減緩溫室氣體裝置再生能源，卻對傳統的農漁村民生經濟造成威脅，農漁民等於遭遇雙重的氣候危機。

陳椒華說明，沿海的農漁村光電不需要經過環評，對於區域排水的影響恐缺乏妥善的評估，光電案場興建時會填築地基，除了減少滯洪的功能，還有許多涉及違法填築廢棄物的案例，可能影響周遭農田與魚塭的水質。

陳椒華也提到，在這次的台南市議會正副議長賄選案，檢方在起訴書中特別提到，「有其他涉案人以號稱再生粒料填築光電案場」，這些都是未來農業生產環境潛在的危機。

財政部國產署科長陳少敏表示，基於配合國家能源政策的立場，國產署會提供國有土地，目前有核發「國有土地提供申請開發同意書」的機制，業者後續還要再向目的事業主管機關申請相關審查，接下來才能獲得許可。

陳少敏說明，在獲得目的事業主管機關的許可之前，這些光電業者沒有土地使用的權力，業者拿到同意書後還要取得承租人的「放棄承租同意書」，或者是承租人要出具同意申請魚電共生的機制，基本上需要由業者與土地承租人共同協商，後續才能跟業者簽訂委託經營的契約關係。

農委會企劃處簡任技正暨科長蔡秀婉則說，農委會配合國家再生能源的政策，秉持著「以農業為主、綠能加值」的角度推動農業綠能，並且站在不影響農民權益、農漁業發展與生態環境的高度推動政策方向。

蔡秀婉指出，為了避免太陽光電的設置與農地利用產生競合，農委會有陸續強化相關規定，包括在2020年7月30日修正「農業用地變更的作業要點」，主要是將零星光電破壞農地環境的狀態進行界定，而依照現行作業要點，光電場域一定要達到2公頃以上。

陳椒華表示，她支持政府發展再生能源，但是在農地上設置再生能源是營利行為，不能用地層下陷區的名義就不需要繳交回饋金，應該還是要繳回農地變更回饋金，而且回饋金應該要直接回饋到其他維持完整農業生產環境的農業區，平衡農電的發展才是國家永續發展的正道。