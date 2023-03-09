政府撥補勞保一千億 藍：每年缺口都加大、應改革治本

勞保基金面臨破產，行政院長陳建仁拍板撥補勞保一千億元。國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會表示，勞保財務每年都有缺口，且越來越大，只說明年撥補一千億，未來還是面臨破產問題，政府應提出治本的改革計劃，別只是想拖、把問題留給下任政府。

國民黨立委費鴻泰表示，蔡英文政府執政後，勞保財務方法無能、揮霍無度，學者評估2028年勞保將破產，根本原因包括勞保基金績效巨幅虧損、人口結構老化及勞保收入減少等，政府編一千億元撥補一年，「就可以不破產嗎？」，呼籲政府拿出改革計畫。

國民黨立委謝衣鳯也指出，據資料，2017年起勞保缺口逐漸擴大，勞保現潛藏債務超過11兆元，且潛藏債務以一年增加5000億元速度累積，影響勞保1000萬人權益，過去幾年政府撥補都才200、300億元，是杯水車薪，政府應一面改革，一面傾聽國民黨建言，每年都撥補一千億元以上。

國民黨團總召曾銘宗表示，據統計，勞保不管是請領人數、請領金額等，財務黑洞越來越大，國民黨一貫立場就是要求改革，若政府就是要拖、不改革，每年也應撥補一千到一千五百億元到勞保。

曾銘宗指出，正面看待陳建仁回應撥補，但國民黨主張法制化，已有提案「勞保條例69條修正草案」，要讓每年撥補一千億元以上透過修法法制化，呼籲民進黨立委也來支持提案、盡快通過。