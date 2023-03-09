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健身帥教練車禍 鬼門關救回 胸肋斷8根 微創手術重拾生機

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
健身教練李政錡日前車禍讓他左胸肋骨斷了8根，彰化醫院為其進行微創肋骨手術後，目前恢復良好，已開始復健，希望早日回到健身界。圖／彰化醫院提供
健身教練李政錡日前車禍讓他左胸肋骨斷了8根，彰化醫院為其進行微創肋骨手術後，目前恢復良好，已開始復健，希望早日回到健身界。圖／彰化醫院提供

彰化縣員林市知名健身教練李政錡日前嚴重車禍，肋骨斷裂插入肺臟，脾臟也破裂，生命垂危，衛福部彰化醫院將他從鬼門關搶救回來，但他左胸肋骨斷了8根，連呼吸都非常痛，胸腔外科主任林聿騰以微創肋骨手術，只在其後背開了9公分傷口，讓他重拾生機，恢復良好，誓言再回健身界。

29歲的李政錡1個月前騎機車回家途中，被車子撞飛幾公尺，昏迷送彰化醫院急救，到院後情況危急，外科及骨科醫師聯手接力手術，止住破裂脾臟及左肺出血，及固定左大腿骨的粉碎性骨折，救回一命。

李政錡說，動完手術後，全身都很痛，但最痛的是呼吸、咳嗽時牽動到斷裂的左胸肋骨，讓他疼痛到難以言喻，連最強的嗎啡都止不了痛。

照片中身材健美、虎背熊腰的李政錡從大學就一頭栽入健身訓練，畢業後在員林當健身教練已3年多，小有名氣，甚至還有83歲的老阿公慕名而來，指定要他當教練。

「但肋骨斷了，原本左胸讓他痛到生不如死，覺得過往如浮雲，人生沒希望了」，李政錡說，不論他呼吸、睡覺、翻身都很痛，動完微創手術後，不到2天，胸部的疼痛消失大半，可以大口呼吸，感受到新鮮的空氣，重拾他對人生的希望。

肋骨斷裂若不處理，骨頭也會自行慢慢癒合，但林聿騰說，對於斷了3根以上及錯位嚴重、胸壁穩定性受影響者，癒合可能達半年且可能癒合不良，也可能發生氣胸、血胸等情況，又要忍受長期劇痛，還是建議採微創手術，才能早日回復正常生活。

林聿騰說，因病人虛弱，肋骨的疼痛若等待肋骨自然癒合，光痛就受不了，如果動傳統大傷口開胸手術，不利於肌肉組織復原，恐影響健身教練的職業生涯，所以決定以微創肋骨手術減少病人的身體負擔。雖然其左胸肋骨幾乎全斷了，範圍很大，但以最新的設備，配合3D胸廓重組影像的精準定位，用最小傷口的微創手術進行復位，再以肋骨專用的鈦合金板固定，將傷口縮小到只有9公分。

李政錡說，以前他的體脂肪率只有12%，深蹲可背負170公斤重物，現在明顯「消風」，肌肉已鬆垮，為了再回到熱愛的健身場域，回復健美身形，即使左大腿骨折還未痊癒，必須坐輪椅，他也已經在治療師的指導下，開始進行物理及職能復健，對人生依舊充滿熱情。

身材健美、虎背熊腰的李政錡在員林當健身教練，小有名氣，卻因日前車禍讓他左胸肋骨斷了8根，因此擔心影響其健身教練生涯。圖／李政錡提供
身材健美、虎背熊腰的李政錡在員林當健身教練，小有名氣，卻因日前車禍讓他左胸肋骨斷了8根，因此擔心影響其健身教練生涯。圖／李政錡提供
健身教練李政錡日前車禍，彰化醫院為其進行微創肋骨手術，手術後的x光片。圖／彰化醫院提供
健身教練李政錡日前車禍，彰化醫院為其進行微創肋骨手術，手術後的x光片。圖／彰化醫院提供
健身教練李政錡日前車禍讓他左胸肋骨斷了8根，彰化醫院為其進行微創肋骨手術後，目前恢復良好，已出院。圖／彰化醫院提供
健身教練李政錡日前車禍讓他左胸肋骨斷了8根，彰化醫院為其進行微創肋骨手術後，目前恢復良好，已出院。圖／彰化醫院提供
健身教練李政錡日前車禍，彰化醫院為其進行微創肋骨手術，3D胸廓重組影像，左胸肋骨嚴重斷裂。圖／彰化醫院提供
健身教練李政錡日前車禍，彰化醫院為其進行微創肋骨手術，3D胸廓重組影像，左胸肋骨嚴重斷裂。圖／彰化醫院提供

微創手術 健身

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