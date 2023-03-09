快訊

頂大教授籲不公布錄取分數 學生打臉：排名早根深蒂固

竹聯幫最隆重告別式 弟哥治喪委員 他涉槍擊天道盟「阿不倒」

社子島開發「柯規蔣隨」引爭議 自救會律師指出問題癥結

總統文化獎徵選起跑 賴清德：盼挖掘更多美麗故事

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
「第12屆總統文化獎徵選起跑記者會」在總統府舉行，中華文化總會副會長、副總統賴清德以籌備委員會總召集人身分出席。記者季相儒／攝影
「第12屆總統文化獎徵選起跑記者會」在總統府舉行，中華文化總會副會長、副總統賴清德以籌備委員會總召集人身分出席。記者季相儒／攝影

兩年一度的「總統文化獎」徵選活動即將起跑，今天「第12屆總統文化獎徵選起跑記者會」在總統府舉行，中華文化總會副會長、副總統賴清德以籌備委員會總召集人身分出席。賴清德表示，期盼藉由這項活動，鼓勵、挖掘更多團體或個人，在這塊土地上奉獻的美麗故事，讓台灣能走得更遠、對土地的愛能更深。

賴清德致詞時表示，文化是生活的累積，也是社會品質、價值的總體呈現，更是創造力重要的來源。因此，文化總會自2001年開始，每兩年舉辦一次「總統文化獎」，希望能夠發掘並鼓勵具有台灣價值、為土地奉獻的人士或團體，來彰顯台灣精神。

賴清德指出，今年第12屆總統文化獎即將開始徵件，邀請作家平路、監委王幼玲、中央社社長張瑞昌、作家小野（李遠）以及設計師馮宇，分別擔任五個不同領域獎項的召集人。他非常希望具備資格的台灣社會人士都能夠踴躍報名，讓這項活動更加成功。

賴清德說，他也要藉「總統文化獎」這項活動，鼓勵、挖掘更多團體或個人，在這塊土地上奉獻的美麗故事，讓更多人知道，也讓台灣能走得更遠、對土地的愛能更深。

隨後，文化耕耘獎召集人平路、在地希望獎召集人李遠、人道奉獻獎召集人王幼玲、青年創意獎召集人馮宇、社會改革獎召集人張瑞昌逐一闡述各獎項之意涵，文化總會副秘書長喻小敏及設計師黃顯勛分別說明徵件辦法及主視覺設計構想。接著賴清德與現場來賓進行啟動儀式。

賴清德 文化總會

延伸閱讀

響應賴清德黨務改革 郭貞慧簽學倫聲明書參選立委

影／總統文化獎徵選起跑 賴清德：鼓勵具有台灣價值、為土地奉獻人士

陳宗彥涉貪嫖賴清德知不知情？ 廉政署長證實：檢察官沒有通報

未來挺賴清德？陳時中：全力支持本土政權

相關新聞

空氣超髒！ 多縣市紅害 環團：環保署長、桃中彰雲縣市長都該究責

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，水平風速弱，且垂直擴散條件差，汙染物易累積。依上午10時監測結果...

水情告急 高市52處工地設點供民眾就近取水澆花洗車

南部水情告急，高雄市8日起水情轉為黃燈，實施夜間10點到隔天早上6點減壓供水，市府為宣導民眾減少自來水使用，提供全市6處...

中南部大旱何時解渴 專家：3月下旬「似乎比較有可能」

中南部大旱，至今未見降雨跡象。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，3月下旬依目前預報資料似乎...

缺蛋掀「養雞潮」他一周產200多顆蛋 贈友也遇供不應求

國內蛋漲又缺！養雞生蛋自給自足掀熱潮，嘉義縣議會前秘書長黃尚文退休後，在自家農地養雞、鴨、鵝等動物自娛，這陣子缺蛋潮，平...

逾80年歷史東吉嶼燈塔凌晨坍塌 燈塔園區即起暫停開放

東吉嶼燈塔位處島嶼長期受海風侵蝕，重建後已有85年歷史，交通部航港局表示，東吉嶼燈塔一樓屋簷昨天凌晨發生部分坍塌，未造成...

陳椒華要政府正視農地光電衝擊 莫讓農民成為氣候災民

時代力量立委陳椒華今天表示，我國的再生能源發電稍有成果，但是缺乏與農漁村共同發展的思考，進而帶來農漁村發展的衝擊，希望政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦