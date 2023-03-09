總統文化獎徵選起跑 賴清德：盼挖掘更多美麗故事

兩年一度的「總統文化獎」徵選活動即將起跑，今天「第12屆總統文化獎徵選起跑記者會」在總統府舉行，中華文化總會副會長、副總統賴清德以籌備委員會總召集人身分出席。賴清德表示，期盼藉由這項活動，鼓勵、挖掘更多團體或個人，在這塊土地上奉獻的美麗故事，讓台灣能走得更遠、對土地的愛能更深。

賴清德致詞時表示，文化是生活的累積，也是社會品質、價值的總體呈現，更是創造力重要的來源。因此，文化總會自2001年開始，每兩年舉辦一次「總統文化獎」，希望能夠發掘並鼓勵具有台灣價值、為土地奉獻的人士或團體，來彰顯台灣精神。

賴清德指出，今年第12屆總統文化獎即將開始徵件，邀請作家平路、監委王幼玲、中央社社長張瑞昌、作家小野（李遠）以及設計師馮宇，分別擔任五個不同領域獎項的召集人。他非常希望具備資格的台灣社會人士都能夠踴躍報名，讓這項活動更加成功。

賴清德說，他也要藉「總統文化獎」這項活動，鼓勵、挖掘更多團體或個人，在這塊土地上奉獻的美麗故事，讓更多人知道，也讓台灣能走得更遠、對土地的愛能更深。

隨後，文化耕耘獎召集人平路、在地希望獎召集人李遠、人道奉獻獎召集人王幼玲、青年創意獎召集人馮宇、社會改革獎召集人張瑞昌逐一闡述各獎項之意涵，文化總會副秘書長喻小敏及設計師黃顯勛分別說明徵件辦法及主視覺設計構想。接著賴清德與現場來賓進行啟動儀式。