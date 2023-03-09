成立分枝桿菌中心 中榮助結核及非結核分枝桿菌病人精準治療

1名54歲女性最近突然咳血，診斷為非結核分枝桿菌感染，接受抗生素治療但未改善。經轉診至台中榮總進行分枝桿菌培養及分型、藥物敏感性鑑定，接受精準藥物治療一段時間後並配合進行外科手術，雙管齊下，終於讓她恢復健康。

院長陳適安說，分枝桿菌可以分為結核菌群及非結核性分枝桿菌群兩大類。依據疾管署資料顯示，在台灣，結核病的發生率已經從2005年的每10萬人口73例，逐年減至2021年的31例。然而非結核分枝桿菌感染個案卻逐年上升，發生率已經超越結核病。

針對此一疾病，該院胸腔內科上午特別舉辦「分枝桿菌中心」成立揭牌儀式，透過提供免費的分枝桿菌培養及分型、藥物敏感性鑑定，幫助結核及非結核分枝桿菌病人精準且整合的診療，也幫助病人節省約3千元的分枝桿菌分型及藥物敏感性鑑定的花費。

他說，在COVID-19的疫情下，該院仍積極診治結核及非結核分枝桿菌門診及住院的能量，降低這兩個疾病對於民眾健康的威脅及社會的負擔。另外，也聯合疾管署中區管制中心副指揮官彰化醫院副院長黃伊文，呼籲社會大眾，結核病尚未消滅，需要投注更多心力。

分枝桿菌中心主任黃偉彰說，結核病及非結核分枝桿菌感染症的症狀及影像表現皆極為相似，治療方式不盡相同。且這兩個疾病不管是診斷或者是治療都相當複雜，需要多專科的協助處理，配合個案管理師，一起進行疾病本身的治療、心理的輔導，甚至需要為病人尋求社會福利資源的幫助，才能徹底解決病人所面臨的問題。

所以，成立「分枝桿菌中心」可以進行分枝桿菌菌種分型、藥物敏感性鑑定，提供精準有效的治療處方，並且整合多個專科，提高病人治療成功的機率。