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魚還沒長大就被捕撈 環團憂漁業枯竭、促海保法快送審

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
調查期間在宜蘭大溪採樣拍照黑喉，大部分個體小於Lm50的31公分。圖／綠色和平組織提供
調查期間在宜蘭大溪採樣拍照黑喉，大部分個體小於Lm50的31公分。圖／綠色和平組織提供

環團綠色和平組織與國立海洋生物博物館合作調查，公布六種台灣漁港常見魚類體長調查，包括白腹鯖、黑喉、竹筴魚、日本馬頭魚、盤仔，以及白鯧皆有七成未達成熟體長，其中白腹鯖、黑喉、竹筴魚有超過97%未達成熟體長即被捕撈販賣；認為長期下來，恐造成魚越來越少且小，甚至導致族群快速崩解，影響海洋生物的多樣性。

綠色和平及團體代表今舉行記者會，要求「海洋保育法」盡速送審，行政院交通環境資源處處長陳盈蓉表示，這會期一定會送海保法進立院，並會努力加速時程。

綠色和平與國立海洋生物博物館年初進行台灣常見魚種體長調查，期間走訪基隆、宜蘭、高雄、屏東等漁業大城，累計蒐集1716筆有效數據，並將大小與成熟體長進行比對。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳表示，發現漁市販賣的六種常見魚種，大部份都是未達成熟體長，代表魚種在青少年，甚至幼兒時期已經被捕撈，除了使海洋生態枯竭，漁民也會因為販售幼魚價格低影響生計。

合作調查的國立海洋生物博物館研究員何宣慶表示，印象最深刻的，是在高雄前鎮漁港調查時所看到的小白鯧，很多都是半個巴掌不到就被抓了起來，這對於永續漁業或魚類生態都是相當不好的作法，而目前卻沒有什麼規範可以進行管理；這次的研究限制包含資料量不足或格式不一，難以搜得成熟魚種的跨年度體長報告，甚至必須借用其他地區的資料，顯示「海洋保育法」中加強海洋科學監測的重要，以獲取目前欠缺的魚種資料，減少小魚被濫捕的機率，保護整體海洋資源。

調查內容發現，在高雄前鎮採樣拍照的白鯧，大部分個體小於Lm50的12.1公分；在宜蘭大溪採樣拍照黑喉，大部分個體小於Lm50的31公分；成熟體長也稱為50%性成熟體長（Lm50）：當族群中50 %的個體都達到成熟時，其體長即為該魚種的Lm50，調查以此作為評估族群健康，以及漁業管理制定的參考基礎。

環境法律人協會律師郭鴻儀說，生態保護應優先於經濟發展，海洋保育法必須及早完成立法，以恢復海洋生物多樣性並確保生態系統不被破壞。

綠色和平及團體代表今舉行記者會，要求「海洋保育法」盡速送審，行政院交通環境資源處處長陳盈蓉表示，這會期一定會送海保法進立院，並會努力加速時程。圖／綠色和平組織提供
綠色和平及團體代表今舉行記者會，要求「海洋保育法」盡速送審，行政院交通環境資源處處長陳盈蓉表示，這會期一定會送海保法進立院，並會努力加速時程。圖／綠色和平組織提供
環團綠色和平組織與國立海洋生物博物館合作調查，公布六種台灣漁港常見魚類體長調查。調查期間於高雄前鎮採樣拍照的白鯧，大部分個體小於Lm50的12.1公分。圖／綠色和平組織提供
環團綠色和平組織與國立海洋生物博物館合作調查，公布六種台灣漁港常見魚類體長調查。調查期間於高雄前鎮採樣拍照的白鯧，大部分個體小於Lm50的12.1公分。圖／綠色和平組織提供

博物館 白鯧 魚類

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