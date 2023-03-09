春耕期早晚溫差大 花蓮秧苗現稻熱病農改場提醒防治
春暖花開，近日氣溫逐漸回升，但早晚溫差仍大，農委會花蓮區農改場發現秧苗已有稻熱病發生，提醒農友巡田時要特別留意，若發現要即時防治，否則短時間內恐怕迅速蔓延，變成「稻瘟」。
花蓮區農改場表示，稻熱病是水稻栽培區最重要的真菌性病害之一，發生稻熱病的原因與環境溫度、降雨量與氮肥的施用都有密切相關，若溫度適宜且相當濕度高於90%以上，就容易快速發病，像瘟疫般快速擴散，因此稻熱病又稱「稻瘟」。
在防治策略上，可以選擇抗病品種，以降低稻熱病發生機率。因目前氣溫尚低，水稻成長速度較緩慢，農友會增施肥料，但若過度施氮肥恐怕造成稻株徒長且葉片薄弱，反而增加染病的機率。
農改場表示，育苗場在育苗時，若發現有稻熱病，可施藥防治，如果定植前葉片出現葉稻熱病感染型病斑，則不建議將秧苗盤種到田間，若已種下且植株還小，不適合用噴藥車，可以改用無人機施藥。
農改場指出，若施用化學農藥必須使用核准藥劑，若採有機栽培，建議施用中性化亞磷酸，對預防稻熱病發生有不錯效果，建議可稀釋1000倍後，每7天噴施一次，連續施用2至3次可減輕發病。有關疫情資訊，可留意農改場發布的警報，病蟲害防治服務專線（03）8535915。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言