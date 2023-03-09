春耕期早晚溫差大 花蓮秧苗現稻熱病農改場提醒防治

春暖花開，近日氣溫逐漸回升，但早晚溫差仍大，農委會花蓮區農改場發現秧苗已有稻熱病發生，提醒農友巡田時要特別留意，若發現要即時防治，否則短時間內恐怕迅速蔓延，變成「稻瘟」。

花蓮區農改場表示，稻熱病是水稻栽培區最重要的真菌性病害之一，發生稻熱病的原因與環境溫度、降雨量與氮肥的施用都有密切相關，若溫度適宜且相當濕度高於90%以上，就容易快速發病，像瘟疫般快速擴散，因此稻熱病又稱「稻瘟」。

在防治策略上，可以選擇抗病品種，以降低稻熱病發生機率。因目前氣溫尚低，水稻成長速度較緩慢，農友會增施肥料，但若過度施氮肥恐怕造成稻株徒長且葉片薄弱，反而增加染病的機率。

農改場表示，育苗場在育苗時，若發現有稻熱病，可施藥防治，如果定植前葉片出現葉稻熱病感染型病斑，則不建議將秧苗盤種到田間，若已種下且植株還小，不適合用噴藥車，可以改用無人機施藥。