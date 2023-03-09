快訊

頂大教授籲不公布錄取分數 學生打臉：排名早根深蒂固

竹聯幫最隆重告別式 弟哥治喪委員 他涉槍擊天道盟「阿不倒」

社子島開發「柯規蔣隨」引爭議 自救會律師指出問題癥結

春耕期早晚溫差大 花蓮秧苗現稻熱病農改場提醒防治

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
春耕期間忽冷忽熱，花蓮區農改場提醒農友加強巡田，慎防稻熱病。圖／花蓮區農改場提供
春耕期間忽冷忽熱，花蓮區農改場提醒農友加強巡田，慎防稻熱病。圖／花蓮區農改場提供

春暖花開，近日氣溫逐漸回升，但早晚溫差仍大，農委會花蓮農改場發現秧苗已有稻熱病發生，提醒農友巡田時要特別留意，若發現要即時防治，否則短時間內恐怕迅速蔓延，變成「稻瘟」。

花蓮區農改場表示，稻熱病是水稻栽培區最重要的真菌性病害之一，發生稻熱病的原因與環境溫度、降雨量與氮肥的施用都有密切相關，若溫度適宜且相當濕度高於90%以上，就容易快速發病，像瘟疫般快速擴散，因此稻熱病又稱「稻瘟」。

在防治策略上，可以選擇抗病品種，以降低稻熱病發生機率。因目前氣溫尚低，水稻成長速度較緩慢，農友會增施肥料，但若過度施氮肥恐怕造成稻株徒長且葉片薄弱，反而增加染病的機率。

農改場表示，育苗場在育苗時，若發現有稻熱病，可施藥防治，如果定植前葉片出現葉稻熱病感染型病斑，則不建議將秧苗盤種到田間，若已種下且植株還小，不適合用噴藥車，可以改用無人機施藥。

農改場指出，若施用化學農藥必須使用核准藥劑，若採有機栽培，建議施用中性化亞磷酸，對預防稻熱病發生有不錯效果，建議可稀釋1000倍後，每7天噴施一次，連續施用2至3次可減輕發病。有關疫情資訊，可留意農改場發布的警報，病蟲害防治服務專線（03）8535915。

春耕期間忽冷忽熱，花蓮區農改場提醒農友加強巡田，慎防稻熱病。圖／花蓮區農改場提供
春耕期間忽冷忽熱，花蓮區農改場提醒農友加強巡田，慎防稻熱病。圖／花蓮區農改場提供
稻熱病感染初期，會在秧苗葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，後漸擴大為紡錘斑。圖／花蓮區農改場提供
稻熱病感染初期，會在秧苗葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，後漸擴大為紡錘斑。圖／花蓮區農改場提供

稻熱病 農改場 花蓮

延伸閱讀

花蓮春耕乍暖還寒 秧苗現稻熱病農改場籲及時防治

花蓮秀姑巒溪遊客中心整修 地標大頭目圖騰拆除

推廣健美健身風氣 樂活盃全國賽下月花蓮登場即起報名

拚疫後觀光熱潮 花蓮景觀餐廳引進水豚增亮點

相關新聞

空氣超髒！ 多縣市紅害 環團：環保署長、桃中彰雲縣市長都該究責

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，水平風速弱，且垂直擴散條件差，汙染物易累積。依上午10時監測結果...

水情告急 高市52處工地設點供民眾就近取水澆花洗車

南部水情告急，高雄市8日起水情轉為黃燈，實施夜間10點到隔天早上6點減壓供水，市府為宣導民眾減少自來水使用，提供全市6處...

中南部大旱何時解渴 專家：3月下旬「似乎比較有可能」

中南部大旱，至今未見降雨跡象。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，3月下旬依目前預報資料似乎...

缺蛋掀「養雞潮」他一周產200多顆蛋 贈友也遇供不應求

國內蛋漲又缺！養雞生蛋自給自足掀熱潮，嘉義縣議會前秘書長黃尚文退休後，在自家農地養雞、鴨、鵝等動物自娛，這陣子缺蛋潮，平...

逾80年歷史東吉嶼燈塔凌晨坍塌 燈塔園區即起暫停開放

東吉嶼燈塔位處島嶼長期受海風侵蝕，重建後已有85年歷史，交通部航港局表示，東吉嶼燈塔一樓屋簷昨天凌晨發生部分坍塌，未造成...

陳椒華要政府正視農地光電衝擊 莫讓農民成為氣候災民

時代力量立委陳椒華今天表示，我國的再生能源發電稍有成果，但是缺乏與農漁村共同發展的思考，進而帶來農漁村發展的衝擊，希望政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦