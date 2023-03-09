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三高肥胖又吸菸 近4成腎功能異常

中央社／ 台北9日電

每年3月第2個星期四是「世界腎病日」，國健署資料顯示，肥胖且腰圍過粗者，約2成有腎功能問題，而三高病人中肥胖又吸菸者，近4成腎臟功能異常，並隨年齡增長呈上升趨勢。

衛生福利部國民健康署今天上午舉行衛教記者會，國健署長吳昭軍致詞指出，每年3月的第2個星期四是「世界腎臟日」，隨著人口老化、國人飲食西化以及三高慢性疾病增加等因素，腎臟病已是重大健康議題，在110年國人十大死因中，腎炎、腎病症候群及腎病變高居第9名，且呈現上升趨勢。

吳昭軍表示，為從前端預防腎臟病的發生及惡化，增進民眾腎臟病健康識能，並延緩疾病的進程，國健署已推動全國243家腎病識能友善醫療院所，其中過半數為基層診所，民眾可就近於住家附近的診所透過成人預防保健服務，了解自身的身體狀況。

國健署慢性疾病防治組科長李惠蘭簡報表示，依據國民健康署110年成人預防保健服務資料，肥胖且腰圍過粗者，21%成有腎功能問題，而三高病人中肥胖又吸菸者，34.5%有腎臟功能異常的問題。

李惠蘭強調，隨著年齡增長，腎臟異常狀況也呈現上升的趨勢，吸菸、肥胖、三高患者以及年長者相較於健康民眾，更應注自身的腎臟功能狀況。

想要了解腎功能好壞，可透過驗尿及抽血檢查的方式及早得知。國健署免費提供40歲到64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成人預防保健服務，可以幫助民眾及早覺察三高及腎臟狀況，並結合成人健康檢查合作的醫療團隊，提供腎臟健康識能的衛教指導，改善個人相關風險因子，以掌握健康的「腎」利人生。

肥胖 國健署 腎功能

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