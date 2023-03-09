逾80年歷史東吉嶼燈塔凌晨坍塌 燈塔園區即起暫停開放

東吉嶼燈塔位處島嶼長期受海風侵蝕，重建後已有85年歷史，交通部航港局表示，東吉嶼燈塔一樓屋簷昨天凌晨發生部分坍塌，未造成人員傷亡，為維護遊客安全，燈塔園區即日起暫停對外開放，並全面進行檢查與修復作業。

航港局指出，東吉嶼燈塔最初建於1911年，1938年重建鋼筋混凝土結構燈塔，去年疫情解封更達5萬2千名旅遊人次造訪。此次發生坍塌為1樓入口處半圓形屋簷部分區域，因事件發生於凌晨，未造成民眾或值班人員受傷，已先行關閉燈塔園區停止遊客入園，以防後續再有坍塌事件。

航港局表示，東吉嶼燈塔位於島嶼容易受海風侵蝕，過去就常有屋簷碎石掉落情形，曾於2018至2019年進行局部結構補強，這幾年掉落情形逐漸嚴重，後續預計擬定中長程計畫進行整體結構補強，可能需要1至2年時間。

航港局表示，此次坍塌事件需進一步檢查，了解發生成因，同時確認全區建築結構安全，後續會盡快修復，並視需要進行相關建物補強，東吉嶼燈塔園區則視相關工程進度另行公告開放時程，民眾若有遊覽需求，可至航港局網站確認開放情形。