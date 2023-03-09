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經濟部推「穩定南部供水抗旱計畫」盼日增13.6萬噸水源

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院代理發言人羅秉成。圖/行政院提供
行政院代理發言人羅秉成。圖/行政院提供

行政院長陳建仁今在行政院會聽取經濟部水利署報告「近期水情展望與因應作為」。經濟部表示，因應南部地區降雨30年來最低，為進一步強化南部抗旱韌性，將再推動緊急抗旱水源計畫及擴大水庫清淤作業，為國人用水盡最大努力。

經濟部表示，近年來極端氣候對供水造成嚴峻挑戰，政府從2017年起，就已在前瞻計畫陸續推動各項水資源建設，迄今已增加每日197萬噸水源，相當於全台18%公共用水量；為因應水情變化，從去年8月豐水期已啟動各項防旱作業，迄今已召開66次相關會議滾動檢討各項應變措施。

應變措施包含產業節水5%至10%、水庫總量管制、農業加強灌溉管理、自來水減壓等，節水調度成效6.6億噸，超過一座曾文水庫，方可在南部創下30年來新低降雨下維持穩定供水。

經濟部表示，以目前高屏溪每秒6.7立方公尺同等流量的水情規模，在2015年旱災高屏溪每秒8.9立方公尺時，高雄就已宣布要實施紅燈分區輪流供水，而高雄至3月8日才轉為黃燈減壓供水，顯示前瞻水環境建設大幅提升供水韌性。

經濟部指出，為強化未來供水穩定，需要為枯水期增加穩定的保險水源，以減低對降雨的依賴，已規畫推動新竹跟台南海淡廠，行政院將會給予最大支持，經濟部及相關單位已與地方合作推動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，盼望新增每日13.6萬噸水源可以即時舒緩南部地區旱象。

因近期降雨少，各地水庫水位持續下降，正是水庫清淤的最佳時機，行政院已協調國防部動員即刻投入支援清淤工作，展現軍民齊心抗旱精神。

行政院代理發言人羅秉成今主持院會後記者會轉述，行政院長陳建仁表示，「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，對紓緩南部旱象非常重要，請經濟部加速審議。未來降雨不確定性仍高，節水調度措施造成諸多不便，請大家多體諒，共體時艱配合抗旱措施，珍惜水資源，全民齊心共渡難關。

曾文水庫 抗旱

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