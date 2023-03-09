關島買一送一快搶！星宇 X 雄獅「關島包機」獨家開賣

解封後，旅遊相關產業全面動起來，雄獅旅遊看好國際旅遊商機，將於4月1日至6月24日攜手星宇航空，獨家推出關島包機商品，共有22個出發日、近4千席位，日前配合38女神節買一送一活動，短短7小時就創下銷售破百組佳績。為延續買氣，雄獅再加碼即日起至3月10日18時前，購買4月5日、9日、13日、17日、25日，以及5月7日、15日出發之指定關島行程，即可享買一送一優惠。

雄獅旅遊觀察，「療癒型度假」近來備受青睞，關島擁有潔白沙灘、蔚藍海岸、宜人氣候以及豐富多元的文化，一年四季都可享有各式特色活動，是最佳的療癒度假選擇之一；雄獅旅遊春節期間推出關島包機，也創下載客率100%的佳績，旅客主要成員包括蜜月族、家庭或是學生、年輕自由行旅客。

雄獅旅遊表示，關島距離台灣飛行時間僅需3.5小時，也是距離台灣最近的美國領土，台灣旅客入境免簽證，無論想在海灘戲水、免稅購物，或是在國際級高爾夫球場盡情揮桿，都可滿足不同族群旅客的需求。

除了戀人岬、西班牙花園廣場、自由女神像等熱門景點外，業者也推薦的隱藏版玩法─前往「比基尼島」，享受觀賞海豚、水上摩托車、香蕉船等水上活動，還有體驗關島首座海上鞦韆，用美照留下最棒的旅遊回憶。