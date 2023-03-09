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雙浪金剛馬、鐵人三項 東海岸運動觀光活動睽違3年重啟

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「2023東海岸運動觀光系列活動」將迎來5月7日「長濱雙浪金剛馬拉松」、6月11日「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」，及全年性「馬到成功168自行車遊程」。記者周湘芸／攝影
「2023東海岸運動觀光系列活動」將迎來5月7日「長濱雙浪金剛馬拉松」、6月11日「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」，及全年性「馬到成功168自行車遊程」。記者周湘芸／攝影

交通部觀光局東部海岸國家風景管理處「東海岸運動觀光系列活動」因疫情睽違3年重新舉辦，今年將迎來5月7日「長濱雙浪金剛馬拉松」、6月11日「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」，及全年性「馬到成功168自行車遊程」。東部海岸國家風景管理處長林維玲表示，運動賽事可望在疫後為東部觀光注入活水，其中，長濱當地住宿因馬拉松已一房難求。

林維玲表示，東部運動賽事是觀光發展主軸，有台11線、蜿蜒秀姑巒溪等豐富自然資源，各項活動睽違3年重新舉辦，今年也增加40組純泛舟競賽組滿足民眾需求，希望結合在地觀光圈讓民眾深度體驗在地特色。台東縣長濱鄉長李光蘭表示，長濱雙浪金剛馬拉松每年約可帶來近2千人參與，長濱當地民宿僅能提供6成參賽者住宿量能，現已全數額滿。

林維玲指出，長濱雙浪金剛馬拉松5月7日於長濱國小起跑，包含全馬組42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM，今年結合觀光圈「雙濱生活趣」在地業者為跑者準備在地伴手禮白玉（白蝸牛）面膜，還可帶走當季整尾飛魚乾，4月7日前開放報名，截至目前已有1100人報名。

林維玲表示，「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」6月11日上午6點半於花蓮秀姑巒溪遊客中心舉辦，今年除了鐵人三項組（泛舟+路跑+自行車）、鐵人兩項組（泛舟+路跑）、鐵三角接力組（2至3人接力完成）外，也增加純泛舟競賽組，民眾可自行組隊參加（一艇8人），人數未達將逕行配艇，明天起至5月12日開放報名，共700個名額。

她也說，「馬到成功168自行車遊程」從台東市「馬」亨亨大道至「成功」鎮，來回約168公里，提供半日遊、1日遊及2日遊行程。除了以電動輔助自行車搭配在地導覽解說，今年也提供導覽子母機讓遊客及時聆聽，相關遊程包含富岡、東河及成功鎮、都蘭及成功等單車據點。

馬拉松 自行車 運動

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