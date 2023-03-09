水情告急 高市52處工地設點供民眾就近取水澆花洗車

南部水情告急，高雄市8日起水情轉為黃燈，實施夜間10點到隔天早上6點減壓供水，市府為宣導民眾減少自來水使用，提供全市6處汙水廠放流水及52處建築工地地下水取水點，鼓勵民眾用於澆灌、洗車，共度缺水危機。9日上午高雄市副市長林欽榮前往市中一路及光復三街一處建築工地，視察取水點設置情況，現場並有養工處水車就近前往取水，隨後直接澆灌鄰近公園綠地。

高雄市目前有350多處開挖中的建築基地，林欽榮表示，經建管處與建築公會協商，自2月底以來，地下水取水點已從5處擴增到52處，每個行政區都有，水質經衛生局及環保局檢驗無虞，一日約可產生4539噸的水，可供市府養工處、消防局水車優先使用，作為澆灌及消防用水，也能提供鄰近里長及居民使用。

林欽榮說，建築工地深開挖地下水屬次級用水，並不適合生飲，但可作為澆灌之用，目前政府部門一天可用掉上千噸水，由消防分隊、養工處優先取用，間接減少自來水使用。取水點會滾動式更新，逐步增加供水量，目標是每處工地都能夠取水。民眾可至建管處網站掃QRcode查詢取水點，未來也能透過手機APP及Google地圖建置即時更新資訊，大家共體時艱，度過缺水危機。

除了工地地下水，六座汙水處理廠也能提供1.8萬噸的放流水，就近提供附近居民灑水、澆灌，林欽榮說，水資源利用觀念要一步步來，將持續向市民宣導、活用這些水，並建立隨時關緊龍頭，洗澡前段冷水回收利用、洗車改擦洗等節水習慣，以有限水資源做最有效的運用。