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空氣超髒！ 多縣市紅害 環團：環保署長、桃中彰雲縣市長都該究責

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署提醒北部、中部、雲嘉南地區、湖口地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），竹苗地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒北部、中部、雲嘉南地區、湖口地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），竹苗地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，水平風速弱，且垂直擴散條件差，汙染物易累積。依上午10時監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗空品區為「橘色提醒」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門為紅色警示等級。

環保署提醒北部、中部、雲嘉南地區、湖口地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），竹苗地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。中央氣象局局長鄭明典也在臉書發文表示，這是顯著空氣汙染事件，空氣汙染是事實。

台灣健康空氣行動聯盟也說，吹東風第二天暴露本土霾實相，並且質疑桃園煉油廠、林口電廠、中火、中龍鋼鐵和台塑六輕等等大型固定汙染源，都可能是汙染源，降載減排不力誰之過，認為環保署長張子敬、桃中彰雲縣市長都該究責。

根據環保署空氣品質監測網顯示，9日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；北部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

環保署表示，花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「紅色警示」等級。

未來一周，9日至12日白天環境風場為偏東風，西半部位於弱風區，擴散條件轉差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；12日晚間至13日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件好轉，中南部位下風處，汙染物仍易累積。

桃園及中部地區空品不佳紅害，環團認為降載減排不力。圖／取自空氣品質監測網
桃園及中部地區空品不佳紅害，環團認為降載減排不力。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒北部、中部、雲嘉南地區、湖口地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），竹苗地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒北部、中部、雲嘉南地區、湖口地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），竹苗地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網

環保署 馬祖 冷氣團

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