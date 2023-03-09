快訊

恢復兩岸直航點有譜 政院：陸委會下午4時說明

陳建仁拍板 3月20日起確診者隔離改「0+N」、輕症免通報

鄭弘儀傳閃電請辭2節目 電視台回應藏玄機

「疫苗+1」上路 李秉穎籲至少打1劑COVID-19疫苗

中央社／ 台北9日電

台大醫師李秉穎今天說，國內每天死亡人數仍維持在一定數字，令人擔心，透過「疫苗+1」活動鼓勵未曾接種者出來，打1劑都比沒有打好，但無法強制，民主國家要尊重個人意願。

隨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，「疫苗+1」活動3月6日至4月30日登場，迎接全面解封、回歸正常生活，中央流行疫情指揮中心何時解編受關注。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，應該是慢慢走向解編，若COVID-19降級，代表COVID-19的嚴重程度與流感、感冒化一樣，指揮中心就可以考慮解散。

不過，李秉穎說，比較讓人擔心的是，死亡率一直都維持在一定數字，每天都會有些死亡病例，所以政府才推動「疫苗+1」活動，盼把從未接種疫苗的人催出來接種，至少打1劑都比沒有打好，才能完全放心，不需要積極防疫。

李秉穎強調，防疫必須兼顧民生，所有國家都要在適當時機解封，但解封後死亡人數會增加，「這是必然道理」，至於何時可以解封，台灣做得很好，是在疫苗接種率已達一個水準、無法再往上爬升後才逐漸解封。

李秉穎指出，現在的「疫苗+1」活動就是在為高風險族群做進一步宣導，已打過疫苗或感染過的人，追加疫苗的效益可能沒那麼高，但沒打過的人很危險，這族群也是最讓人頭痛，因為不管是什麼疫苗，畢竟無法用強制力去要求非打疫苗不可，「民主國家要尊重個人意願」。

疫苗 李秉穎 COVID-19

延伸閱讀

周玉蔻批像「跟WHO簽賣身契」 李秉穎：高端問都不敢問

周玉蔻批王必勝「輕描淡寫」 李秉穎分析中央地方接種障礙

疫苗+1 李秉穎：染疫後併發症機率遠高疫苗副作用

推動「疫苗+1」李秉穎籲未接種與間隔3個月者施打

相關新聞

空氣超髒！ 多縣市紅害 環團：環保署長、桃中彰雲縣市長都該究責

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，水平風速弱，且垂直擴散條件差，汙染物易累積。依上午10時監測結果...

西部多縣市淪陷「灰濛濛」 鄭明典示警：顯著空氣汙染事件

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，「顯著空氣汙染事件！」空氣汙染是事實。

台灣虎航第6波促銷增佐賀、曼谷 1599元起上午10時搶票

台灣虎航推出夏季航班「第六波開賣 促銷再加碼」活動，優惠價單程1599元起，今天上午10時起準時開賣，至10日晚上11時...

水情告急 高市52處工地設點供民眾就近取水澆花洗車

南部水情告急，高雄市8日起水情轉為黃燈，實施夜間10點到隔天早上6點減壓供水，市府為宣導民眾減少自來水使用，提供全市6處...

中南部大旱何時解渴 專家：3月下旬「似乎比較有可能」

中南部大旱，至今未見降雨跡象。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，3月下旬依目前預報資料似乎...

缺蛋掀「養雞潮」他一周產200多顆蛋 贈友也遇供不應求

國內蛋漲又缺！養雞生蛋自給自足掀熱潮，嘉義縣議會前秘書長黃尚文退休後，在自家農地養雞、鴨、鵝等動物自娛，這陣子缺蛋潮，平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦