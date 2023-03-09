「疫苗+1」上路 李秉穎籲至少打1劑COVID-19疫苗

台大醫師李秉穎今天說，國內每天死亡人數仍維持在一定數字，令人擔心，透過「疫苗+1」活動鼓勵未曾接種者出來，打1劑都比沒有打好，但無法強制，民主國家要尊重個人意願。

隨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，「疫苗+1」活動3月6日至4月30日登場，迎接全面解封、回歸正常生活，中央流行疫情指揮中心何時解編受關注。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，應該是慢慢走向解編，若COVID-19降級，代表COVID-19的嚴重程度與流感、感冒化一樣，指揮中心就可以考慮解散。

不過，李秉穎說，比較讓人擔心的是，死亡率一直都維持在一定數字，每天都會有些死亡病例，所以政府才推動「疫苗+1」活動，盼把從未接種疫苗的人催出來接種，至少打1劑都比沒有打好，才能完全放心，不需要積極防疫。

李秉穎強調，防疫必須兼顧民生，所有國家都要在適當時機解封，但解封後死亡人數會增加，「這是必然道理」，至於何時可以解封，台灣做得很好，是在疫苗接種率已達一個水準、無法再往上爬升後才逐漸解封。

李秉穎指出，現在的「疫苗+1」活動就是在為高風險族群做進一步宣導，已打過疫苗或感染過的人，追加疫苗的效益可能沒那麼高，但沒打過的人很危險，這族群也是最讓人頭痛，因為不管是什麼疫苗，畢竟無法用強制力去要求非打疫苗不可，「民主國家要尊重個人意願」。