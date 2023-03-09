中南部大旱何時解渴 專家：3月下旬「似乎比較有可能」
中南部大旱，至今未見降雨跡象。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，3月下旬依目前預報資料似乎比較有可能出現連續性陰雨天氣，不過雲雨帶位置預測變化還是很大，只能持續觀察後續的變化。
吳聖宇說，今天短暫的地面東北季風南下，不過維持不久，明天隨著地面高壓東移，很快又要轉為高壓迴流的偏東風到東南風，預報資料上來看同樣看不到有什麼明顯的降雨訊號，可能頂多就是迎風面雲量會變多，有些零星的飄雨機會，其他地方的天氣依然維持穩定。
周六台灣附近以東南風到偏南風為主，吳聖宇說，暖空氣控場，東半部應該會有些雲量，偶有零星的飄雨，西半部晴到多雲。
吳聖宇說，周日才有明顯的冷鋒接近，預估晚間到下周一清晨之間快速通過，隨後東北季風顯著加強，也夾帶較明顯的冷空氣南侵，北部、東半部、恆春半島以及中南部山區有短暫陣雨機會，不過系統過得很快，水氣也不是特別多，預期降雨有限，尤其中南部平地看起來還是沒什麼降雨的機會，對旱象應該沒有太大幫助。
後續乾冷空氣進來，下周一下午到晚間迎風面地區天氣會逐漸放晴，下周二各地預估又會是多雲或晴的天氣型態。
溫度方面，一直到周日晚間冷鋒通過前，各地都是白天溫暖，夜晚清晨較涼，日夜溫差大的型態，西半部空曠地區要留意局部輻射冷卻造成的較低溫度。
周日晚間冷空氣南下後開始明顯降溫，吳聖宇說，下周一冷空氣持續南下，溫度一路下降，下周二到周三清晨雖然冷空氣北收減弱，但是因為夜晚清晨輻射冷卻作用的加入，有可能最低溫才真正會出現，西半部到東北部空曠地區有機會出現10度或以下的低溫，下周三白天起溫度回升的趨勢會比較明顯的出來，夜晚清晨的低溫狀況也才會跟著緩解。
他說，短時間內來看，降雨機會較高只有在12日至13日間，再來可能要等到下周末（18至19日），才會再有冷鋒要通過的機會，不過看起來降雨也是以迎風面為主。
他表示，3月下旬依照目前的預報資料來看似乎會比較有可能出現連續性的陰雨天氣，不過雲雨帶位置預測變化還是很大，只能持續觀察後續的變化再說了。
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