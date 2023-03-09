中南部大旱何時解渴 專家：3月下旬「似乎比較有可能」

中南部大旱，至今未見降雨跡象。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，3月下旬依目前預報資料似乎比較有可能出現連續性陰雨天氣，不過雲雨帶位置預測變化還是很大，只能持續觀察後續的變化。

吳聖宇說，今天短暫的地面東北季風南下，不過維持不久，明天隨著地面高壓東移，很快又要轉為高壓迴流的偏東風到東南風，預報資料上來看同樣看不到有什麼明顯的降雨訊號，可能頂多就是迎風面雲量會變多，有些零星的飄雨機會，其他地方的天氣依然維持穩定。

周六台灣附近以東南風到偏南風為主，吳聖宇說，暖空氣控場，東半部應該會有些雲量，偶有零星的飄雨，西半部晴到多雲。

吳聖宇說，周日才有明顯的冷鋒接近，預估晚間到下周一清晨之間快速通過，隨後東北季風顯著加強，也夾帶較明顯的冷空氣南侵，北部、東半部、恆春半島以及中南部山區有短暫陣雨機會，不過系統過得很快，水氣也不是特別多，預期降雨有限，尤其中南部平地看起來還是沒什麼降雨的機會，對旱象應該沒有太大幫助。

後續乾冷空氣進來，下周一下午到晚間迎風面地區天氣會逐漸放晴，下周二各地預估又會是多雲或晴的天氣型態。

溫度方面，一直到周日晚間冷鋒通過前，各地都是白天溫暖，夜晚清晨較涼，日夜溫差大的型態，西半部空曠地區要留意局部輻射冷卻造成的較低溫度。

周日晚間冷空氣南下後開始明顯降溫，吳聖宇說，下周一冷空氣持續南下，溫度一路下降，下周二到周三清晨雖然冷空氣北收減弱，但是因為夜晚清晨輻射冷卻作用的加入，有可能最低溫才真正會出現，西半部到東北部空曠地區有機會出現10度或以下的低溫，下周三白天起溫度回升的趨勢會比較明顯的出來，夜晚清晨的低溫狀況也才會跟著緩解。

他說，短時間內來看，降雨機會較高只有在12日至13日間，再來可能要等到下周末（18至19日），才會再有冷鋒要通過的機會，不過看起來降雨也是以迎風面為主。