缺蛋掀「養雞潮」他一周產200多顆蛋 贈友也遇供不應求

國內蛋漲又缺！養雞生蛋自給自足掀熱潮，嘉義縣議會前秘書長黃尚文退休後，在自家農地養雞、鴨、鵝等動物自娛，這陣子缺蛋潮，平日贈給友人們的雞蛋需求量增，也遇供不應求；黃尚文盼，中央正視缺蛋的常態性問題，以專案輔導舊雞舍轉型，採用新式養雞設備。

黃尚文表示，國內屢傳缺蛋危機，甚致雞肉售價也在漲，蛋與雞肉價格的穩定及自給自足都是重要的課題，不應讓缺蛋成為常態性的問題，依全台目前皆訂定畜牧場管理條例導致很多新式雞舍無法興建，更多老舊雞舍亦因受限於法令規定無法轉型，導致新的不來，舊的無法改善。

黃尚文指出，若能由政府專案輔導舊雞舍轉型採用新式養雞設備，由源頭先改善飼養環境，不僅能解決老舊雞舍對環境可能造成的污染問題，還能減少感染禽流感的機率，相信能減緩缺蛋及雞肉上漲的的問題持續發生，且健全國內養雞事業是刻不容緩的議題。

熱愛農村生活的黃尚文，3年前退休後，在自家農地養雞、鴨、魚及蔬果農作物，去年他兒子黃啟豪高票當選嘉義縣議員後，成為兒子助理，協助陳情民眾請託，到處奔波處理及協調，而餵養農場動物及照顧農作物，成為他每日最放鬆的抒壓方式。

黃尚文養的數十隻雞，每天約可產下30至40顆蛋，每當有朋友來訪，他總是會將新鮮雞蛋分享給朋友，這波全台缺蛋，蛋價大幅上漲，農場的雞蛋成為最佳伴手禮，他說，一周約累積的200多顆蛋，這陣子缺蛋需求增，經常還不夠送，受贈的友人笑說他有遠見，養雞以備不時之需。