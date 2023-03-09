農委會公告苗栗高接梨穗農業災害救助 每公頃6.2萬元

苗栗縣栽培的高接梨在春節前後遭受一波波寒流及低溫侵襲，梨農嫁接的梨穗陸續出現霜害、凍傷情況，經縣府邀集相關單位勘察鑑定，損害率二成到五成不等，已達農業天然災害現金救助標準，並獲農委會核定公告，今天起至3月20日止受理農民申請辦理現金救助，每公頃6萬2000元。

縣府農業處指出，高接梨是苗栗縣的重要經濟作物，栽培面積達1256公頃，其中卓蘭鎮830公頃、大湖246公頃，每年12月至隔年2月是高接梨嫁接梨穗的適應期，但低溫、寒流出現的頻率也高，增加高接梨嫁接的風險，有時農民得接連「翻刀」，二度、三度嫁接新的梨穗。

1、2月接連出現低溫天候，縣內多個鄉鎮都反映高接梨穗出現損害，農業處邀苗栗農業改良場、農糧署及鄉鎮公所人員鑑定災損，勘察結果梨穗損害率約20至50％，已達到20％以上的救助標準，以全縣受損面積統計，也達5％的救助標準。

農業處指出，苗栗縣高接梨穗的農業天然災害昨天已由農委會核定並公告，相關鄉鎮市公所3月9日至20日受理農民申請辦理現金救助，救助額度標準每公頃為6萬2000元，損害率達20%以上者依額度予以救助。