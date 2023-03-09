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疫情降溫、解封條件充足 新冠肺炎「輕症免隔離」最快今公布

西半部天空灰濛濛 台中市7測站空品亮紅燈

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
環保署空氣品質監測網的測站影像，可見今天台中空品不佳，灰濛濛一片。圖／擷自環保署空氣品質監測網
環保署空氣品質監測網的測站影像，可見今天台中空品不佳，灰濛濛一片。圖／擷自環保署空氣品質監測網

根據環保署空氣品質預報，今日西半部擴散條件差，汙染物易累積，許多縣市都出現橘色提醒等級，甚至出現紅色警示，其中，台中市今天上午有7個測站出現紅色警示，指標汙染物為細懸浮微粒。天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書提醒，建議若在戶外停留時間較久，務必注意空氣品質，並適時戴上口罩

根據環保署空氣品質監測網指出，今日環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。今天一早許多縣市都灰濛濛，能見度很差，許多縣市都出現橘色提醒等級；台中市共16個空品測站，今天上午有7個測站出現紅色警示，7個測站呈現橘色提醒，僅有2個測站是普通。

天氣風險管理公司總經理彭啟明今天上午在「氣象達人彭啟明」臉書粉專貼文提醒，今天西半部空氣品質較差，建議如果在戶外停留時間較久，務必注意空氣品質，並適時戴上口罩。

空氣品質 彭啟明 口罩

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