搶好康！科工環保洗衣精補充站 買3送1再抽台塑牛小排

台塑生醫和科工館合作，在科工館南館演講廳入口前戶外平台設置「洗衣精補充站」，提供通過環保標章認證的「環保洗衣精」，民眾自備容器可買到比市價便宜六成的價格。科工館今天再加碼好康，3月9日下午4點到5點，現場買3送1，買完再抽最大獎「台塑牛小排」及其他台塑相關獎品。

科工館表示，消費者只要自備空瓶，就可以用每公升40元優惠價格，買到相當於市售119元的瓶裝洗衣精。機台本身專利技術的客製化流量設計，讓消費者最低5元就可以自助補充，24小時隨時可購買。除了投幣外，也新增行動支付LINE Pay服務，付款更便利。

科工館表示，機台內採用的洗衣精的台塑生醫通過環保標章認證的「環保洗衣精」，洗淨有效成分達CNS規範的15%以上，且生物分解度大於95%，容易被生物分解，殘留於水中的清潔劑較少，友善且降低危害環境。並通過第三方單位驗證無甲醛、螢光劑及三氯沙等有害物質。洗衣精補充站不僅減少包裝、運輸、上架通路運營及回收成本等，還將節省的成本回饋給消費者。