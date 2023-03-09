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彭啟明列出吃蔬食5好處 當初因證嚴法師鼓舞而開始

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
天氣風險管理開發公司總經理彭啟明吃蔬食多年。本報資料照片
天氣風險管理開發公司總經理彭啟明吃蔬食多年。本報資料照片

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明吃蔬食多年，源自7年前因慈濟證嚴法師鼓勵。他並指出5個好處，讓企業家友人決定一周安排一天招待員工吃蔬食便當

彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，很多人好奇他每天的蔬食吃什麼，其實蔬食便當很好吃，營養也均衡，不會過量。昨晚他的一名企業家朋友問他吃蔬食的好處，他說，一、降低碳排量，二、在地食物，三、烹調方式簡單許多，四、保護糧食供應危機的穩定，五、自己健康、地球也會健康。他的朋友聽了後說以後一周安排一天午餐請員工吃蔬食便當。

網友留言「非常棒的分享優點好處，都是原本食材，沒有加工才是好蔬食」、「原食材最棒」、「友善動物、友善環境、體內環保」、「吃素21年，持續增加中」、「我覺得蔬食更容易消化，對身體比較沒負擔」、「這是為了愛地球吃素」。

彭啟明過去接受本報專訪說，本來只是肉食吃得少，但是偶爾還是會吃一點，因一次證嚴法師鼓勵他，科學家吃素，更能讓大眾了解吃素減碳並不只是宗教因素，而且有科學根據，要主動告訴大眾，受到鼓舞的他，自此開始百分百蔬食。

彭啟明常說，地球的暖化是不好救，但可以從嘴巴開始，對於傳統的初一、十五吃素，他還建議，可以改成初一、十五吃肉就好，減碳更有效。他因為吃得比較健康，減少肉食攝取，不只血壓等標準更正常，精神也更好，蔬食飲食之後，也未影響他的重訓習慣。

彭啟明今天PO出蔬食便當照片，分享吃蔬食的5個好處。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
彭啟明今天PO出蔬食便當照片，分享吃蔬食的5個好處。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

彭啟明 便當 法師

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