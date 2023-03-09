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苗栗梨穗寒害損失逾千萬 天然災害現金救助每公頃6.2萬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
今年1月下旬寒流低溫造成苗栗縣高接梨穗災害，農委會核定農業天然災害現金救助補助，即日至3月20日受理申請。圖／本報資料照片
今年1月下旬寒流低溫造成苗栗縣高接梨穗災害，農委會核定農業天然災害現金救助補助，即日至3月20日受理申請。圖／本報資料照片

今年1月下旬寒流低溫造成苗栗縣高接梨穗災害，損失逾千萬元，縣府爭取農業天然災害現金救助補助，農委會昨天公告即日至3月20日受理申請，每公頃6萬2000元。

春節前後寒流一波波來襲，苗栗縣高接梨正值接穗期間，但受低溫影響，梨穗發生霜害、凍傷，農民必須二度、三度翻刀嫁接梨穗，縣府估計損害率二成到五成，全縣受損面積達5％，損失1000多萬元，爭取農業天然災害現金救助標準，農委會核定昨天公告。

縣府農業處指出，全縣高接梨栽培面積達1256公頃，其中卓蘭鎮830公頃、大湖246公頃最多，高接梨穗農業天然災害現金救助範圍開設全縣，即日至3月20日在鄉鎮市公所申請，每公頃6萬2000元，農民要把握機會。

低溫 寒流 農民

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