苗栗梨穗寒害損失逾千萬 天然災害現金救助每公頃6.2萬
今年1月下旬寒流低溫造成苗栗縣高接梨穗災害，損失逾千萬元，縣府爭取農業天然災害現金救助補助，農委會昨天公告即日至3月20日受理申請，每公頃6萬2000元。
春節前後寒流一波波來襲，苗栗縣高接梨正值接穗期間，但受低溫影響，梨穗發生霜害、凍傷，農民必須二度、三度翻刀嫁接梨穗，縣府估計損害率二成到五成，全縣受損面積達5％，損失1000多萬元，爭取農業天然災害現金救助標準，農委會核定昨天公告。
縣府農業處指出，全縣高接梨栽培面積達1256公頃，其中卓蘭鎮830公頃、大湖246公頃最多，高接梨穗農業天然災害現金救助範圍開設全縣，即日至3月20日在鄉鎮市公所申請，每公頃6萬2000元，農民要把握機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言