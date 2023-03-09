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歇業荒廢嘉義縣華濟醫院轉型寶島嘉中長照機構 近期開幕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
歇業荒廢嘉義縣華濟醫院轉型寶島嘉中長照機構，近期開幕。圖／取自寶島嘉中長照機構網站
歇業荒廢嘉義縣華濟醫院轉型寶島嘉中長照機構，近期開幕。圖／取自寶島嘉中長照機構網站

嘉義縣太保市荒廢的華濟醫院大樓及興建中的兒童醫院，積欠銀行團40餘億元，8年多前嘉義行政分署拍賣，由兆豐資產管理公司以4億7552萬元承受，2019年轉賣皇家護理集團與三和健康組成團隊，成立寶島長照社團法人，投資10億元轉型600床長照機構，第一期200床獲縣府核准，第一期47床住宿型，近期開幕。

寶島長照社團法人附設嘉中住宿長照機構，最近在長照網站打廣告，引人注目，內容指稱，經營團隊有20年長照資歷，照護經驗豐富，提供專業老人照顧服務。頂級住宿環境，房間採光充足明亮，空間寬敞通風，有獨立衛浴設備，還有醫院級的電動三折床，提供舒適安養生活空間。

高大氣派獨棟建築，樓下醫療院所，有老人醫療專科門診、洗腎中心、復健中心，讓住民就醫回診都方便，是全台規模最大醫養照護平台。多項新穎智能設備，如：零接觸智能照護感測儀、緊急呼叫系統、電子床頭卡，將帶給住民更細緻的照護服務。

寶島長照主任蔡淑賢說，嘉義縣老人比例全台最高，寶島長照社團法人附設嘉中住宿長照機構600床規模全台規模最大，分期分階段開辦，提供完善照護，初期200床，先開設47床住宿型，積極招募護理人員及照護員。

縣府社會局說，寶島長照社團法人附設嘉中住宿長照機構，2021年6月8日縣府核准籌設，籌設完成後，需依長期照顧服務機構設立標準及長期照顧服務機構設立許可及管理辦法規定，檢附相關書表及證明文件，向縣府申請設立許可，目前縣府還未收到設立申請，機構需完成設立許可，才能提供長照服務。

歇業荒廢嘉義縣華濟醫院轉型寶島嘉中長照機構，近期開幕。圖／取自寶島嘉中長照機構網站
歇業荒廢嘉義縣華濟醫院轉型寶島嘉中長照機構，近期開幕。圖／取自寶島嘉中長照機構網站
歇業荒廢嘉義縣華濟醫院轉型寶島嘉中長照機構，近期開幕。圖／取自寶島嘉中長照機構網站
歇業荒廢嘉義縣華濟醫院轉型寶島嘉中長照機構，近期開幕。圖／取自寶島嘉中長照機構網站
歇業荒廢嘉義縣華濟醫院轉型寶島嘉中長照機構，近期開幕。圖／取自寶島嘉中長照機構網站
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