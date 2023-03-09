歇業荒廢嘉義縣華濟醫院轉型寶島嘉中長照機構 近期開幕

嘉義縣太保市荒廢的華濟醫院大樓及興建中的兒童醫院，積欠銀行團40餘億元，8年多前嘉義行政分署拍賣，由兆豐資產管理公司以4億7552萬元承受，2019年轉賣皇家護理集團與三和健康組成團隊，成立寶島長照社團法人，投資10億元轉型600床長照機構，第一期200床獲縣府核准，第一期47床住宿型，近期開幕。

寶島長照社團法人附設嘉中住宿長照機構，最近在長照網站打廣告，引人注目，內容指稱，經營團隊有20年長照資歷，照護經驗豐富，提供專業老人照顧服務。頂級住宿環境，房間採光充足明亮，空間寬敞通風，有獨立衛浴設備，還有醫院級的電動三折床，提供舒適安養生活空間。

高大氣派獨棟建築，樓下醫療院所，有老人醫療專科門診、洗腎中心、復健中心，讓住民就醫回診都方便，是全台規模最大醫養照護平台。多項新穎智能設備，如：零接觸智能照護感測儀、緊急呼叫系統、電子床頭卡，將帶給住民更細緻的照護服務。

寶島長照主任蔡淑賢說，嘉義縣老人比例全台最高，寶島長照社團法人附設嘉中住宿長照機構600床規模全台規模最大，分期分階段開辦，提供完善照護，初期200床，先開設47床住宿型，積極招募護理人員及照護員。