西部多縣市淪陷「灰濛濛」 鄭明典示警：顯著空氣汙染事件

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，「顯著空氣汙染事件！」空氣汙染是事實。

環保署提醒北部、中部、雲嘉南地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），竹苗地區、橋頭地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

「雲林縣環境保護局」臉書粉專也發布訊息，依據環保署空氣品質監測網資料顯示，雲林縣空品已達預警中級等級。環境風場轉為偏東風，擴散條件差，汙染物易累積；環保局已成立防制指揮中心，提前啟動各方面應變措施，並持續相關作業及監控空品數據。提醒大家及敏感族群未來盡量避免戶外活動，加強呼吸防護。