周日到下周一大幅度轉冷恐達冷氣團 專家喊話禦寒準備

天氣風險管理公司天氣分析師歐宗學說，昨晚開始有華南雲系東移通過台灣北方，移出過程有減弱趨勢，但仍然為北部地區帶來較多雲量，預估下午會逐漸減少。

他說，東半部地區則是處在迎風面的位置，同樣有局部多雲的機會，但降雨都不明顯，只有局部地區有些零星飄雨。中南部地區則是維持晴朗穩定的天氣。

歐宗學說，因為北部雲量偏多，今天清晨平地最低溫較少見的出現在高雄內門只有9.8度，後續白天期間仍然會有顯著回溫，持續有較大的日夜溫差。

歐宗學表示，周五到周六的天氣仍與先前預估相同，各地都還是晴到多雲天氣，東半部地區雖有降雨機會，但範圍小且雨量少。

周日下午至傍晚北東部天氣開始變化，歐宗學說，冷氣團或強烈冷氣團南下帶來東北季風明顯增強，轉為陰有局部短暫雨天氣，中南部地區雲量也有增多趨勢，氣溫也將逐漸下滑。

歐宗學指出，下周一的天氣預報仍有些變化與不確定性，預報冷空氣的強度有稍稍變弱一些，另外則是轉乾的幅度與速度也有比較小。預估下周一白天期間北部、東半部地區，中南部山區雲量都還是比較多，也有局部或零星短暫雨機會，但預估降雨量都不多。

歐宗學說，下周一晚間到下周二平地降雨都停止，但在山區還是有些許降雨機會，後續還要觀察水氣量多寡、仍有些不確定性。但預估下周三以後轉乾的趨勢會比較明顯。

氣溫方面，歐宗學說，大致上仍與先前預估相同，周日到下周一會有大幅度轉冷的趨勢，但低溫的數字因為牽涉到輻射冷卻，降溫幅度會有多明顯則與水氣量有關，都還有些變化空間，但至少轉冷的趨勢不變，下周二白天才會開始回溫，還是要做好禦寒準備。