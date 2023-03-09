西半部空氣品質差 這些縣市亮紅燈 彭啟明建議戴口罩
環保署提醒北部、中部、雲嘉南地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），竹苗地區、橋頭地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天開始就有華南雲系接近北台灣，北部顯得較為陰沉，不過並未帶來充沛水氣，只有很零星的雨跡，預期下午將會緩和轉晴。
彭啟明說，今天西半部空氣品質較差，如果在戶外停留時間較久，務必注意所在地能見度及空氣品質，適時戴上口罩。
類似天氣持續至周日，彭啟明說，周日晚起，新的一波冷空氣報到，再度降溫轉陰沉偶陣雨，預期北部都會低溫降到12-14度，空曠地區降到10度以下，下周二、周三才緩和回溫。中南部近期仍無顯著降雨徵兆趨勢。
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