降雨量創30年最低 高雄水情轉黃燈今晚開始減壓供水

南部水情拉警報，高雄今初降雨量為近30年最低，水情燈號今天轉黃燈，另配合政府機關及國營事業持續停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，將在離峰及特定時段減壓供水。

台灣自來水公司第七區管理處指出，在維持穩定供水原則下，加強高雄節水措施，今天起減壓供水時段，從晚上10時到隔天上午6時，此為用水離峰時間，對一般民生和產業用水不會造成太大影響。

另位在管線末端或地勢較高地區的民眾，水公司已整備水車及加水桶，將視實際水情調整因應；產業用水部分則開放小港區沿海路3處消防栓供產業以水車載水使用。

台水七區處處長邱憲龍表示，水情燈號已轉為夜間減壓供水的黃燈，除配合市府旱災應變中心，會持續監控供水監測平台，確保供水穩定。