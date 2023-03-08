聽新聞
test
0:00 / 0:00
降雨量創30年最低 高雄水情轉黃燈今晚開始減壓供水
南部水情拉警報，高雄今初降雨量為近30年最低，水情燈號今天轉黃燈，另配合政府機關及國營事業持續停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，將在離峰及特定時段減壓供水。
台灣自來水公司第七區管理處指出，在維持穩定供水原則下，加強高雄節水措施，今天起減壓供水時段，從晚上10時到隔天上午6時，此為用水離峰時間，對一般民生和產業用水不會造成太大影響。
另位在管線末端或地勢較高地區的民眾，水公司已整備水車及加水桶，將視實際水情調整因應；產業用水部分則開放小港區沿海路3處消防栓供產業以水車載水使用。
台水七區處處長邱憲龍表示，水情燈號已轉為夜間減壓供水的黃燈，除配合市府旱災應變中心，會持續監控供水監測平台，確保供水穩定。
水公司提醒，更多節水好妙招及省水產品資訊，可至「節約用水資訊網」及進入台水公司網站查詢「家庭用水須知」、「節水三十六計」。最新抗旱資訊可到自來水公司官網抗旱專區查詢，或撥1910免付費客服專線洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言