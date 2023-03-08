花錢清潔洗衣機有必要嗎？ 過來人曝注意1關鍵：否則不如別洗

洗衣機可說是家中的必備電器之一，但把衣服洗乾淨的同時，有些髒汙和清潔劑也殘留在洗衣機內。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「洗衣機每兩年都要找師傅來清洗嗎？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友指出「找對師傅更重要」。

日前一名網友在PTT上以「洗衣機每兩年要請師傅來拆洗是真的嗎」為題發文，原PO透露看網路上的居家生活影片，發現有些都會拍師傅拆解洗衣機，從剛打開時骯髒的狀況，變成清洗後非常乾淨，「片尾說，至少每兩年都要洗一次，真的假的，大家都有拆洗嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我之前洗過一台，結果水位偵測就壞了」、「其實原廠說明書並沒有要求這麼做，廠商的話術而已」、「不用，只要用完晾乾，定期用清潔劑自己洗」、「有時沒洗沒壞，拆洗反而出問題，跟機車車行要你大保養拆洗一樣」、「很容易拆壞，還是用清潔劑就好」。

也有網友認為確實要定期清洗，「我昨天才徹底清了滾筒內滾輪和濾網的陳年髒污，難怪洗完衣服都會沾那些屑屑」、「前陣子才找師傅來洗，真的有差」、「他們洗的蠻乾淨的，就當保養」、「太久沒洗的話，衣服真的洗不乾淨」、「建議洗，已經有除濕機保證一天能乾，但有幾個月衣服怎麼洗都是臭的」。

還有網友指出「找對師傅更重要」，「找錯人洗不如不洗，跟冷氣一樣道理，洗壞原廠可能說人損不保固」、「家電組裝有很多眉角，螺絲要鎖多緊、先後順序不能亂掉、位置要對準之類的，常常有很多天兵水電師傅自己亂搞」、「1.真的很髒、2.拆洗不是問題，問題是師傅技術要懂、3.結論就是買便宜」。