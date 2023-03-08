力麗威斯汀酒店回饋捐百張住宿券 每張只賣6千元

宜蘭縣政府以BOT方式跟力麗公司合作打造力麗威斯汀度假酒店，業者允諾每年回饋做公益，繼去年捐贈100張住宿券義賣，大受歡迎；今年再度捐贈100張平日住宿券，聯合勸募以6千元賣出，比網路訂房的七千多元，便宜許多。

縣長林姿妙、力麗威斯汀副總張譽之、聯勸基金會董事長陳耀德共同出席公益活動，鼓勵想要度假的民眾發揮愛心做公益。

縣政府10年前辦理「宜蘭縣員山公園溫泉會館興建、營運、移轉BOT案」，力麗公司合作打造宜蘭縣首間國際級力麗威斯汀度假酒店，並於106年營運，縣府除了要求業者增加在的居民就業機會，同時每年也必須針對弱勢團體做公益回饋。

去年在縣政府促成下，酒店業者與宜蘭聯合勸募基金會合作，提供100張住宿券給聯勸辦理公益募款，基金會再把勸募所得收入用於縣內十幾個社福機構，以利推動各項福利活動。

去年第一次嘗試，剛好在疫情期間，每張住宿券4000元出售，非常搶手；今年力麗威斯汀度假酒店再捐百張住宿券，聯合勸募基金會計畫以6000元賣出，一泊一食，限定平日使用，平起網路上的訂房價格，至少便宜一千元。