力麗威斯汀酒店回饋捐百張住宿券 每張只賣6千元
宜蘭縣政府以BOT方式跟力麗公司合作打造力麗威斯汀度假酒店，業者允諾每年回饋做公益，繼去年捐贈100張住宿券義賣，大受歡迎；今年再度捐贈100張平日住宿券，聯合勸募以6千元賣出，比網路訂房的七千多元，便宜許多。
縣長林姿妙、力麗威斯汀副總張譽之、聯勸基金會董事長陳耀德共同出席公益活動，鼓勵想要度假的民眾發揮愛心做公益。
縣政府10年前辦理「宜蘭縣員山公園溫泉會館興建、營運、移轉BOT案」，力麗公司合作打造宜蘭縣首間國際級力麗威斯汀度假酒店，並於106年營運，縣府除了要求業者增加在的居民就業機會，同時每年也必須針對弱勢團體做公益回饋。
去年在縣政府促成下，酒店業者與宜蘭聯合勸募基金會合作，提供100張住宿券給聯勸辦理公益募款，基金會再把勸募所得收入用於縣內十幾個社福機構，以利推動各項福利活動。
去年第一次嘗試，剛好在疫情期間，每張住宿券4000元出售，非常搶手；今年力麗威斯汀度假酒店再捐百張住宿券，聯合勸募基金會計畫以6000元賣出，一泊一食，限定平日使用，平起網路上的訂房價格，至少便宜一千元。
此外，業者為了回饋鄉親，加碼即日起到今年年底，不分平假日，前往知味西餐廳享用晚餐，宜蘭縣民都可以享第二人半價優惠，歡迎民眾多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言