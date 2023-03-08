孕婦罹惡性「三陰性乳癌」中國醫團隊讓她順利產子且腫瘤消失

1名34歲婦人懷孕第5個月時，感覺乳房漲大速度太快，並隱約摸到硬塊，就醫發現證實罹患「三陰性乳癌」此種癌進程快速、惡性度高，需盡快介入治療，中國醫藥大學附設醫院立即組成專科醫師團隊著手治療，並在孕婦勇敢的配合治療下，不但最終順利生產，腫瘤也在化療後消失不見，病理報告顯示已經沒有腫瘤細胞。

治療團隊說，婦人在懷孕中接受了兩次化學治療，治療後即感受腫瘤明顯縮小，而腹中的胎兒也在密切追蹤下穩定成長。當治療3個月後，評估胎兒已成熟且接近足月，於是安排剖腹產，最後產下健康的男寶寶。

婦人產後接續完成數次化學治療，再評估時，超音波只見到小小的一塊陰影。為了確認腫瘤的治療成效，安排左側全乳房及腋下前哨淋巴結切除手術，將殘存的組織送化驗，病理報告顯示腫瘤已經完全消失不見，淋巴結也確認沒有轉移。

乳房外科醫師黃至豪說，乳癌是台灣女性癌症發生率之首，過去曾以為癌症是中老年人才容易發生的疾病，不過，據中國醫藥大學附設醫院臨床資料統計，超過30%乳癌患者被診斷時未滿45歲。

乳房外科主任劉良智說，根據國健署2019年資料，每年約新增1萬5000名乳癌病友，其中「三陰性乳癌」占10至15％，也就是說，台灣每年約新增2000名三陰性乳癌患者；雖然懷孕中婦女確診乳癌並不常見，但近年仍有5至10例，且其中又有17%至48%屬三陰性乳癌。

至於治療順利的關鍵，在第一時間整合跨專科醫師與專家，包含乳房外科、血液腫瘤科、婦產科、放射腫瘤部、中醫部、新生兒科等，一起投入研究，並與患者及家屬充份討論後，安排最佳的精準治療計畫。

血液腫瘤科醫師鄭富銘說，目前已有許多化學治療藥物可以安全的用在孕婦懷孕進入第5周的第二孕程，且9成有治療效果；其中20至30%更可以在手術前就把腫瘤治療到完全消失不見。且研究顯示，除了有乳癌治療的效果，也不會提高胎兒的風險。有不少在該院執行化學治療的孕婦，目前小孩已經平安長大。