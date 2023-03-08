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國科會第3屆尋找資安女婕思 即日起開放報名

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
GiCS尋找資安女婕思由國科會與教育部共同合作，2年來累計超過3500人次的高中職及大專校院女同學報名參賽。圖／取自「尋找資安女婕思」網站
GiCS尋找資安女婕思由國科會與教育部共同合作，2年來累計超過3500人次的高中職及大專校院女同學報名參賽。圖／取自「尋找資安女婕思」網站

推動女性人才培育，國科會表示，第3屆尋找資安女婕思活動即日起開放報名，預定於5月6日假台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓舉辦決賽。

國科會呼應蔡英文總統資安向下扎根及女性人才培育等政策，啟動「GiCS 尋找資安女婕思」，活動為國內第一個專屬高中職及大專校院女學生的活動，國科會指出，尋找資安女婕思活動區分高中職及大專校院組，包含資安闖天關及創意發想賽等2主題，歡迎報名。

另外，國科會「TechGiCS 女婕思好科技」研習第3期即日起也啟動報名，預定4月初開始研習，藉大師講座與實地參訪培養跨領域思考並增進人才交流互動。

國科會主委吳政忠表示，GiCS尋找資安女婕思由國科會與教育部共同合作，2年來累計超過3500人次的高中職及大專校院女同學報名參賽，且已有大學資安相關系所將參賽獲獎列入其入學管道的申請條件之一，活動效益逐漸顯現。

「尋找資安女婕思」與「女婕思好科技」活動詳細內容及報名資訊均同步公告於活動網站（ https://gics.tw/ ）。

資安 國科會 蔡英文

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