中南部天空「灰濛濛」空汙嚴重 環保署協調電廠降載

雲林縣麥寮今晨出現嚴重空汙，截至今下午1時止，有9處空氣品質監測站亮「橘燈」，環保署提醒，中部地區、大園、觀音、湖口、崙背、麥寮地區、金門地區的敏感族群應減少在戶外劇烈活動；另針對環團呼籲加嚴臭氧濃度標準部分，環保署表示，今年將進行檢討。

依照環保署監測資料及氣象局今早10時氣象資料顯示，今天西半部位背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，局部地區可能達紅色警示等級。

環保署空品處長蔡孟裕表示，有發現麥寮、彰化今空品不佳，主要原因是環境風場轉為東風，西半部位背風側，擴散條件轉差，清晨中部沿海地區清晨受渦流影響，易累積汙染物。

蔡孟裕指出，因應此波空品不良，稍早已協調台電及民營電廠減少燃煤發電，包含台中、麥寮、興達及協和等電廠，而六輕10個廠目前為歲修無運轉情況。

台灣健康空氣行動聯盟呼籲，除PM2.5外，環保署應加嚴臭氧濃度標準。對此，蔡孟裕說，依照法規規定，4年需要檢討一次，上一次為2020年，今年會再來檢討，需要考量的因素很多，包含健康、其他國家影響、我國本身狀況，但對於環團的建議都會參考，後續討論時會針對整體考量做評估。

另環保署也針對工業區做科技執法，環境督察總隊北區環境督察大隊長張乃仁表示，基於人力考量，主要是針對民眾陳情案較多的老舊工業區做監測，針對突發狀況，會盡力與地方政府合作迅速因應處理。