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甲狀腺切除 嘉基達文西手術不留痕跡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
達文西手術不留痕跡。圖／嘉義基督教醫院提供
達文西手術不留痕跡。圖／嘉義基督教醫院提供

傳統甲狀腺手術會在頸部留下一道6∼8公分的明顯疤痕，許多患者因此不願接受手術，延誤治療時機。嘉義基督教醫院表示，以達文西手術為患者提供安全、精準的甲狀腺手術，不僅腫塊消除，聲音不會沙啞，且頸部不留痕跡。

年約八旬的許姓婦人雙側甲狀腺多處結節，就醫追蹤多年，頸部外觀無明顯徵狀，初步診斷為良性甲狀腺結節。日前許婦經友人介紹至嘉基外科部醫師劉憲安排檢查後，於左側甲狀腺發現惡性細胞，因患者年紀較大且畏懼於手術的風險及疼痛，經醫師劉憲說明達文西進行手術的優點後，放心接受手術。

醫師劉憲表示，甲狀腺疾病主要發生在女性，約是男性的4∼5倍，年齡約在40∼60歲，與其他癌症相比，相對來得年輕，同時也是台灣10∼29歲女性好發癌症的第一名。目前國內甲狀腺癌發生率上升，約為10年前的2倍，是快速增加的癌症之一。

劉憲表示，一般常見的外科手術後會產生疤痕，部位若在胸部、腹部還有衣服可以遮住，但傳統甲狀腺手術會在前頸部留下6∼8公分左右的長條疤痕，甚至蟹足腫讓疤痕影響外在美觀的程度並不亞於臉部，不少患者擔心術後會有如項鍊般的疤痕，聞之卻步，影響治療時機。

劉憲表示，甲狀腺癌治癒率是台灣10大癌症之中最高，近年來甲狀腺手術，從微創進階到運用達文西手術系統達「無痕」切除；雙側甲狀腺全切除術，是在兩側腋窩及雙乳乳暈劃4個0.5∼1.5公分的小切口，置入器械，藉由二氧化碳的灌注將頸部及胸部皮瓣撐開，在頸部狹小空間內來進行甲狀腺切除，術中藉由達文西3D放大影像的幫助，能順利保留神經及副甲狀腺，術後恢復良好，約2天後就能出院回家，聲音不會有沙啞的狀況，頸部沒有傷口，達到無痕美觀的效果。

嘉基院長姚維仁表示，達文西手術藉由外科醫師控制機械手臂執行腹腔鏡手術。其內視鏡呈現放大的3D立體影像，能更清楚的看到體內器官、血管、神經等構造。最特別的是達文西機械手臂的活動關節可以精準的做出外科醫師手的動作，這是傳統手術及腹腔鏡器械無法做到的部分，使用達文西設備手術後，縮短病人的術後住院天數，及減少手術疤痕的產生，甚至讓身體外觀了無痕跡。

嘉基達文西手術室副主任朱峻廷表示，截至今年2月，已完成泌尿外科52例、大腸直腸外科26例、一般外科4例、耳鼻喉科1例，術後恢復狀況良好。

嘉基達文西手術醫療團隊。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基達文西手術醫療團隊。圖／嘉義基督教醫院提供
傳統手術疤痕-蟹足腫。圖／嘉義基督教醫院提供
傳統手術疤痕-蟹足腫。圖／嘉義基督教醫院提供
達文西取出左側甲狀腺腫瘤。圖／嘉義基督教醫院提供
達文西取出左側甲狀腺腫瘤。圖／嘉義基督教醫院提供
達文西甲狀腺手術切除傷口示意圖。圖／嘉義基督教醫院提供
達文西甲狀腺手術切除傷口示意圖。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基醫師劉憲說明甲狀腺切除，使用達文西手臂輔助可達頸部不留疤痕的效果。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基醫師劉憲說明甲狀腺切除，使用達文西手臂輔助可達頸部不留疤痕的效果。圖／嘉義基督教醫院提供

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