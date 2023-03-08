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health365打造ESG健康幸福企業 大同醫院健走1.66億步

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市衛生局舉辦誓師活動，藉由health365 Apps數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，打造南台灣ESG健康幸福企業聯盟。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局舉辦誓師活動，藉由health365 Apps數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，打造南台灣ESG健康幸福企業聯盟。記者徐如宜／攝影

高雄市立大同醫院運用緯創醫學科技「health365」照顧員工健康，為期三個月健康減重健走競賽，員工們共累計1.66億步，相當於繞行台灣88圈，勇奪國健署「醫院創意健走方案」冠軍。高雄市衛生局為了擴大幸福職場範圍，今天舉辦誓師活動，藉由health365 Apps數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，打造南台灣ESG健康幸福企業聯盟。

高雄市衛生局長黃志中、教育局長謝文斌、大同醫院院長傅尹志等代表，以節能減碳護地球的初心，結合職場數位健康促進的理念，推廣健康健走活動至產官學指標機構。ESG指標為檢視企業落實永續經營理念的標準，員工是醫院最重要的資產，員工的身心靈照顧是醫院的責任，更是企業永續發展的基礎。

高雄市立大同醫院致力於社區健康營造，深耕民眾健康管理，這次的員工健康促進競賽，透過導入health365 Apps工具，「健走地圖」提供企業便利且彈性設計，讓員工利用辦公大樓或鄰近公園場所，即可參與運動健身活動；「關卡集點」取代紙本增加員工參與積極度及便利性，關卡集點兌換活動紀念品與健康商品，讓健康照護更貼近生活；「我的餐盤」依循國健署最新版「國人飲食指南」，提供飲食記錄為個人規畫專屬均衡飲食計畫。

衛生局號召大同醫院、新興區大同國小及緯創醫學科技，率先示範產官學跨域健康競賽，歡迎高雄市各大醫療院所及指標企業先進，一起加入ESG企業健康力聯盟。「health365」各項功能特色，點線面串聯運動及飲食管理，守護企業員工健康照護，採用集點數方式激勵員工正向行為，將員工健康行為轉為實質點數型態。

傅尹志表示，活動藉由AI智能管理來記錄防疫宅運動及生理數值，再結合健康點數的儲蓄及兌換獎勵，讓員工養成良好健康習慣。未來持續推廣至大同醫院所在社區鄰里鼓勵民眾養成自我健康管理生活習慣、建構在地共好健康生活圈。

高雄市衛生局舉辦誓師活動，藉由health365 Apps數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，打造南台灣ESG健康幸福企業聯盟。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局舉辦誓師活動，藉由health365 Apps數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，打造南台灣ESG健康幸福企業聯盟。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局舉辦誓師活動，藉由health365 Apps數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，打造南台灣ESG健康幸福企業聯盟。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局舉辦誓師活動，藉由health365 Apps數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，打造南台灣ESG健康幸福企業聯盟。記者徐如宜／攝影

衛生局 高雄市 健走

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