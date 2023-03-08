health365打造ESG健康幸福企業 大同醫院健走1.66億步

高雄市立大同醫院運用緯創醫學科技「health365」照顧員工健康，為期三個月健康減重健走競賽，員工們共累計1.66億步，相當於繞行台灣88圈，勇奪國健署「醫院創意健走方案」冠軍。高雄市衛生局為了擴大幸福職場範圍，今天舉辦誓師活動，藉由health365 Apps數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，打造南台灣ESG健康幸福企業聯盟。

高雄市衛生局長黃志中、教育局長謝文斌、大同醫院院長傅尹志等代表，以節能減碳護地球的初心，結合職場數位健康促進的理念，推廣健康健走活動至產官學指標機構。ESG指標為檢視企業落實永續經營理念的標準，員工是醫院最重要的資產，員工的身心靈照顧是醫院的責任，更是企業永續發展的基礎。

高雄市立大同醫院致力於社區健康營造，深耕民眾健康管理，這次的員工健康促進競賽，透過導入health365 Apps工具，「健走地圖」提供企業便利且彈性設計，讓員工利用辦公大樓或鄰近公園場所，即可參與運動健身活動；「關卡集點」取代紙本增加員工參與積極度及便利性，關卡集點兌換活動紀念品與健康商品，讓健康照護更貼近生活；「我的餐盤」依循國健署最新版「國人飲食指南」，提供飲食記錄為個人規畫專屬均衡飲食計畫。

衛生局號召大同醫院、新興區大同國小及緯創醫學科技，率先示範產官學跨域健康競賽，歡迎高雄市各大醫療院所及指標企業先進，一起加入ESG企業健康力聯盟。「health365」各項功能特色，點線面串聯運動及飲食管理，守護企業員工健康照護，採用集點數方式激勵員工正向行為，將員工健康行為轉為實質點數型態。