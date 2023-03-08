親職假應更彈性 托育聯盟提三大訴求

少子女化成國安危機，育嬰假制度應彈性化！時力立委王婉諭8日於記者會說，津貼補助難助減緩家庭的育兒壓力，親職假應放寬以「小時」為單位來使用，且能用到孩子滿8歲。托育政策催生聯盟提出三大訴求：企業應揭露「支持女性就業與育兒」的措施，台灣永續發展指標納入「女性勞動力」，並推動「新增親職假」修法。

津貼難救少子化

王婉諭說，面對少子女化的國安問題，政府總是發放補貼津貼，但津貼其實沒辦法減輕家庭的養育壓力應，調整為彈性育嬰假，並放寬至小時、日為單位。民間企業支持育兒的措施也不足，如許多大企業依法應設立「托兒機構」，但僅不到7成有實施。

民進黨立委林淑芬表示，根據2019的調查，已婚婦女因為準備生育或照顧未滿12歲兒童等因素而離職的佔83%。她指出，民進黨立委提出《性別工作平等法》修法應新增「得申請親職假，期間至子女滿8歲為止」的條文，如此修法不會增加親職假總天數，也不會導致企業的額外負擔。

婦女新知基金會法律部主任戴靖芸表示，常見到雇主霸凌懷孕的員工，或刁難請育嬰假。她指出，2009年修法新增育嬰留職停薪津貼後，至今16年未有進一步改革，呼籲盡快修法增加育嬰假的彈性。

育嬰假應更彈性

台灣目前面臨「育齡女性人數快速減少」、「大半女性因為育嬰家務，而不投入職場」與「女性職涯、育兒難兼顧」等困境。托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴提出三大呼籲，一、所有企業應揭露「支持女性就業與員工育兒」的相關作為，如提拔女性高管、支持員工生育等政策，進而提高員工的生產力。

二、行政院永續目標應納入「女性勞動力」項目，政府永續目標只有降低失業率、推動青年參與職業訓練、與協助身障者就業等，卻不論「女性」就業的重要性，更忽略了因為家務無法出門工作的婦女。

三、「政府應新增親職假相關修法」，目前台灣育嬰假制度僵化，且只能在小孩三歲前使用。黃喬鈴呼籲，親職假應更彈性化，可以以「小時」為單位來使用，應可以用到孩子滿8歲，如此才能真正支持家長的育嬰工作。

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