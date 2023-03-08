40多歲壯男玩雲霄飛車「突然沒聲音」 友人驚見臉全黑：死了

有些喜歡體驗刺激感的人，就會到遊樂園玩雲霄飛車。不過，家醫科醫師羅佳琳表示，有一名40多歲無慢性病史的男子，和朋友去玩雲霄飛車，結果玩了幾趟之後，竟然突然沒聲音，等到設施停止後，甚至已經整張臉發黑，送醫急救仍宣告不治，死因就是心肌梗塞。

羅佳琳日前在節目《醫師好辣》中提到，自己其實超愛搭雲霄飛車，某次從美國開會返台後，便向一名即將前往美國的患者推薦當地1座非常知名的雲霄飛車樂園。沒想到，對方的臉色瞬間變了，同時很嚴肅地說，「我不要去，我朋友就死在那裡」。

該名患者向羅佳琳透露，自己和友人連續玩了好幾趟雲霄飛車，結果發現原本不斷興奮尖叫的朋友，怎麼突然沒有聲音了，而且臉色也開始發青，等到設施停止後，友人的臉已經黑掉了，送醫急救仍宣告不治，死因就是心肌梗塞。

羅佳琳表示死者40歲出頭，本身沒有任何慢性病史，唯一的危險因子就是比常人更壯、飲食習慣不是太好，但平時沒有被診斷出什麼疾病。羅佳琳坦言即便是年輕族群，如果生活習慣不是太好，要搭乘這種危險的遊樂設施時，還是要三思一下。

對此，長春藤預防醫學醫師陳炯瑜曾經在臉書發文，表示心肌梗塞就是供應心臟肌肉養分和氧氣的血管已完全阻塞，無法即時傳遞養分與氧氣給心臟，導致心肌細胞缺氧太久，造成不可逆的大片壞死。典型發作前的徵兆，主要為胸悶胸痛，左邊會感受比較明顯，容易頭暈想吐，會比平常時候還要容易感覺到喘，也常會伴隨一些症狀，如冒冷汗、頭暈、噁心、嘔吐等。

除此之外，還有四種非典型的徵兆，包括從心臟到下巴、牙床，擴散開來的悶痛、或是上腹部及後背疼痛、左肩膀、腋下及手臂疼痛，甚至是當身體處於休息狀況下，出現像是被大象給踩住的緊繃感。