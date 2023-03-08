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女性職場3大困境低薪、照顧與升遷 范雲要溫暖內閣解決

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
今天是三八婦女節，民進黨立委范雲（右二）偕婦團代表指出當前女性職場遭遇低薪、照顧、升遷三困境，呼籲政府帶頭解決女性就業困境。 記者潘俊宏／攝影
今天是三八婦女節，民進黨立委范雲（右二）偕婦團代表指出當前女性職場遭遇低薪、照顧、升遷三困境，呼籲政府帶頭解決女性就業困境。 記者潘俊宏／攝影

今天是三八婦女節，民進黨立委范雲表示，台灣女性的平均薪資長期低於男性，還有高比例的女性被迫因照顧工作離開職場，而升遷天花板更是相當嚴重的困境之一，希望行政院帶頭創造友善職場，讓女性安心就業。

范雲上午在立法院舉行「女性職場三困境：低薪、照顧、升遷，八個解方應由政府帶頭做起！」記者會，范雲說明，台灣女性就業三困境是「低薪、照顧、升遷」，解決女性就業困境就從政府帶頭做起。

范雲指出，根據行政院最新統計數字，男女薪資今年差距為15.8%，不只有差距擴大，數字甚至倒退到10年前，女性低薪問題在女性集中產業更為嚴重，例如女性佔照服員8成以上，更是佔據教保人員的98%。

范雲再指，我國女性勞參率在25至29歲達到高峰，接近九成，然而女性勞參率隨年齡增加急速下降，照顧重擔讓女性婚育後難留職場；其中受暴、單親婦女若沒有職場收入，更難離開脆弱處境，被迫留在受暴循環。

范雲說，最後一個困境則是升遷天花板，以年初的內閣改組為例，雖然新增4位女性首長，但是女性比例卻仍僅佔內閣17%，而上市櫃公司董事會中女性也不到2成，顯見在各領域的決策權，女性仍然遇到重重阻礙。

范雲認為，政府應該制度性地解決女性集中產業低薪的現象，並且由政府帶頭改善低薪現象，提高委辦方案薪資，而企業的社會責任應該更前瞻，納入薪資透明化、同工同酬與董監事女性比例等資訊揭露，甚至是將「薪資透明化」入法，根本性地消除同工不同酬。

范雲還說，政府應該成立「照顧基金」，建立財源支持家庭照顧假有薪，分擔女性照顧重擔，並且鼓勵友善雇主僱用受暴、單親婦女，同時還要補助弱勢婦女延托費用，讓弱勢婦女得以安心就業。

范雲強調，整體而言，國家政策仍然距離女性經驗太遠，內閣應該持續增加女力，並且要修正「行政院組織法」，早日將內閣的性別比例法制化。

范雲指出，女性在職場面對的困境，不僅是個人權益遭受侵害，造成女性喪失自我實現的機會，更是阻礙國力持續提升、擠進國際領先群，期待溫暖內閣能夠帶頭創造友善職場，讓女性安心就業、穩定工作，平等競爭，提升台灣未來十年的國力，就從韌性內閣開始。

范雲 職場 內閣

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