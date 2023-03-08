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水情嚴峻 水公司「節流」汰換管線

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
自來水公司正進行老舊管線汰換。記者李宗祐／攝影
自來水公司正進行老舊管線汰換。記者李宗祐／攝影

嘉義地區自3月1日起水情燈號中央調整為「黃燈」夜間減壓供水，南部面臨30年來最嚴峻水情挑戰，嘉義市政府及自來水公司無不呼籲節約用水共體時艱。自來水公司五區管理處在市區正進行長達3.7公里的老舊管線汰換；水公司表示，枯旱已成常態，汰換老舊管線屬於穩定供水策略中的「節流」策略，可降低自來水漏水損失。

水公司五區管理處表示，受極端氣候影響，枯旱已成常態，汰換老舊管線屬於穩定供水策略「開源」、「節流」、「調度」、「備援」中的「節流」策略，可降低自來水漏水損失；另外這項工程藉由配合嘉義市政府垂楊路路面改善工程，各管線單位依市府安排時序陸續進場施工，也可減少未來重複開挖對民眾造成的困擾。

目前管線施作從嘉義市垂楊路彌陀路段至國華街雙向汰換管線工程，全長共計約汰換3.7公里老舊破漏管線，工期110工作天，預計6月中旬前完工。汰換管線工程經費6千500萬元，由水公司「降低漏水率計畫」預算支應。

五區處表示，管線連絡時短暫時間影響供水（8小時內）將以影響最小方式施工，並做好各項停水公告作業，施工中可能造成交通壅塞及施工段路邊停車格暫時無法停車，請民眾提早改道及另覓停車地點。

自來水公司正進行老舊管線汰換，也是「節流」策略。記者李宗祐／攝影
自來水公司正進行老舊管線汰換，也是「節流」策略。記者李宗祐／攝影

嘉義 漏水

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