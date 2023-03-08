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不只高雄、香港雙母港 名勝世界郵輪可望加碼靠泊澎湖

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
名勝世界郵輪4月起將以高雄、香港雙母港，現也力促加靠澎湖。圖／台灣港務公司提供
名勝世界郵輪4月起將以高雄、香港雙母港，現也力促加靠澎湖。圖／台灣港務公司提供

台灣郵輪市場因疫情暌違1年多解封，3月6日迎來首艘國際郵輪靠泊高雄港，名勝世界郵輪先前也宣布4月起將以高雄、香港進行雙母港營運，預計全年可增加78停靠航次，帶動14萬名旅客。台灣港務公司為擴大離島的多元航線產品，邀請名勝世界郵輪加靠澎湖，預計可增加80個靠泊艘次（40個航次），讓旅客增加島嶼風光、水上活動等遊程。

名勝世界郵輪3月2日宣布以高雄、香港雙母港，每逢周日、周三從香港前往高雄停靠。台灣港務公司表示，近期與澎湖縣政府力促加碼，希望名勝世界郵輪原靠泊公海的航點改靠澎湖，增加80個靠泊艘次（40個航次），將香港及高雄旅客帶至澎湖，也讓澎湖透過郵輪成為國際級觀光景點。

台灣港務公司指出，為提升澎湖港的港口郵輪靠泊及觀光旅遊品質，已著手進行碼頭延伸及旅運中心新建工程，預計今年底完工後可直靠10萬總噸級的大型郵輪。馬公郵輪旅運中心基地位於馬公港1號碼頭，周邊緊鄰港務大樓、警察文物館、順承門、篤行十村等重要設施及歷史文化景點，郵輪靠泊將促進澎湖休憩、觀光、餐飲、商品販售、文藝展覽等多元觀光發展。

郵輪 澎湖縣 香港

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