影／春雨等不到訊號 鄭明典：梅雨季會慢一點 估最快5月底

中南部旱象持續，各地水情陸續拉警報，交通部中央氣象局長鄭明典今天出席雲林古坑氣象站動土典禮時表示，今年春雨不明顯，目前觀測都還沒熱帶氣旋訊號出現，要等到下雨挹注水情，恐怕要等到梅雨季，但近年梅雨季越來越晚開始，他推估要等到5月底、6月初才會進入梅雨季。

今年的旱象本在氣象局的預期中，鄭明典說，南部的枯水、豐水期很明顯，當豐水期快結束的時候，水庫的水量剩下多少，就能預期隔年會不會缺水，今年還有反聖嬰現象影響，通常反聖嬰現象的春雨會比較不明顯一點，所以水資源不足的情況機率本來就相對高。

究竟中南部要何時才能盼到下雨改善水情，鄭明典說，一般春雨主要集中在2、3、4月，4月的雨量要看熱帶氣旋有沒有接近，目前觀測都沒有看到相關訊號，今年要下雨恐怕要等到梅雨季。

一般來說梅雨季大概就是5月、6月期間，但近年越來越晚開始，以前平均是5月20日左右進入梅雨季，最近幾年都是5月底、6月初才開始，他推估今年應該也是大概5月底、6月初，但梅雨很可靠，再怎麼少都還是有雨，大概就是慢一點的問題。

因應氣候變遷，氣象局近年加速布置觀測站的腳步，雲林縣古坑鄉氣象觀測站今天動土，預計2024年4月完工，鄭明典說，古坑氣象站是全台每縣市一附屬氣象站觀測網的最後一塊拼圖，啟用後可強化雲林地區氣象監測，迅速傳送颱風、豪雨等災害性天氣警報資訊讓在地相關單位應用，維護民眾生命財產安全。

他表示，近年氣象觀測站密集增加，並加強沿海的自動觀測，因為過去重視的是陸地觀測，但現在中央力推向海致敬，海邊遊憩活動越來越多，沿海地區將是未來觀測的布局重點。