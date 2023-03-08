拯救乳癌第四期患者 北慈以抗體複合藥物治療成效佳

今為國際婦女節，乳癌議題成關注焦點，台北慈濟醫院副院長張耀仁指出，十年前曾有患者在胸部摸到不明腫塊而就醫，最近又復發，後來以新型抗體複合藥物治療後，癌指數已正常；呼籲民眾定期檢查，早期治療可達到幾乎治癒的效果。

北慈指出，一名40歲的劉小姐十年前因觸摸到胸部不明腫塊而至他院就醫，並接受手術及荷爾蒙治療，很不幸的在2021年復發，經北慈由復發腫瘤的切片檢查得知屬三陽性乳癌，同時全身電腦斷層檢查發現，癌細胞已擴散至肺、肝、骨骼以及腦部，導致劉小姐經常抽筋而造成行動不便，甚至某次行走不慎造成病理性骨折，還接受開刀治療。

張耀仁表示，在一線、二線甚至三線標靶藥物使用後，決定予以新型的抗體複合藥物，加上放射性治療，半年後，腦部轉移腫瘤明顯縮小，劉小姐已能自由行走，癌指數也回到正常範圍內。

張耀仁指出，乳房是由15至20乳葉所形成，每一乳葉包含許多小葉，而乳葉以及小葉之間由許多細管相連接，這些細管是最會產生乳癌的地方，尤其特別好發於45至55歲女性。部分乳癌初期沒有症狀，也不會疼痛，後期則會表現出乳房有局部凹陷或凸出變大、皮膚異常、甚至乳頭出現帶血分泌物、凹陷或表皮發癢、變紅、潰瘍、乳房及腋下出現腫塊。多半的乳癌患者都是在觸摸到乳房腫塊後才發現，但通常已進展成第二期以上，要透過手術及藥物治療才能根除病灶。

張耀仁鼓勵，零期或一期乳癌光靠手術治療就可以達到幾乎治癒的效果，因此民眾應定期接受乳癌篩檢（乳房攝影檢查），因為在尚未摸到乳房硬塊以前，乳房攝影即可呈現X光的異常而提醒早期治療。

張耀仁提到，有別於以往的手術治療，新式「內視鏡導引乳頭乳暈保留術」適合早期發現的年輕女性，透過乳房外科及整形外科合作，不僅傷口小、復原速度快，而且術後病人滿意度高。