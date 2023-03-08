健保部分負擔調漲藍批不治本：問題在醫療浪費
行政院規劃從疫後特別預算撥補健保200億元，國民黨立委謝衣鳳今表示，除撥補外，四月衛福部就要提高健保民眾部分負擔，預估增加近收入56億，但之前健保署就做過研究，提高部分負擔後，就醫人數也沒減少，甚至可能提高醫療支出。
國民黨立委費鴻泰也表示，健保惡化原因就是醫療資源浪費、藥價黑洞與詐領健保費等，應先解決才能治本。
國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會，謝衣鳳表示，根據2019年健保署委託淡江大學的研究，2017年調漲健保部分負擔後，並沒產生預期中抑制就醫人數效果，只是提高轉診比例，甚至可能出現小病延誤就醫情形，最後還是讓醫療支出上升。
謝衣鳳表示，在有研究前例、無法解決問題的情況下，政府仍要調高門診藥費和急診部分負擔，她認為這只是增加中南部資源少地區就醫貧窮障礙和交通負擔，如果最後政策仍造成醫療支出不降反升，「健保署長要不要下台？」
謝衣鳳強調，政府一手跟立院要錢、一手調高人民費用，如果不能解決健保瀕臨破產問題、也沒有預期效果，那她反對現在調高部分負擔。
費鴻泰則表示，前總統陳水扁時代健保狀況多，在前總統馬英九時歷經改革，讓健保財政狀很好，自己參與了降低保費費率與開徵補充保費等措施，馬英九離職時， 健保有盈餘1028億，結果蔡英文總統執政後，健保就快速惡化。
費鴻泰指出，專家討論後，發現醫療資源浪費、藥價黑洞和詐領健保費等才是健保惡化主因，政府要撥補健保方向當然支持，但不應治標不治本，應拿出改革做法。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，健保縣一年收入與支出都是七千多億，且是赤字，就像勞保和錯誤能源政策一樣，蔡政府對健保問題都不改革，只是想拖過去、留給下任政府，國民黨團要求政府重新檢討健保支出，把錢花在刀口上，另檢討現行健保支出配置，回應民眾最需要部分、力求照顧最多民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言