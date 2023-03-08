快訊

經典賽懶人包／中華隊今晚首戰巴拿馬！A組戰情最激烈 完整賽事資訊看這裡

怕被笑？學測錄取分數低不選興趣科系 台大生悲慘休學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保部分負擔調漲藍批不治本：問題在醫療浪費

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
行政院規劃從疫後特別預算撥補健保200億元，國民黨團今表示，除撥補外，四月衛福部就要提高健保民眾部分負擔，但之前健保署就做過研究，提高部分負擔後，就醫人數也沒減少，甚至可能提高醫療支出。記者程遠述／攝影
行政院規劃從疫後特別預算撥補健保200億元，國民黨團今表示，除撥補外，四月衛福部就要提高健保民眾部分負擔，但之前健保署就做過研究，提高部分負擔後，就醫人數也沒減少，甚至可能提高醫療支出。記者程遠述／攝影

行政院規劃從疫後特別預算撥補健保200億元，國民黨立委謝衣鳳今表示，除撥補外，四月衛福部就要提高健保民眾部分負擔，預估增加近收入56億，但之前健保署就做過研究，提高部分負擔後，就醫人數也沒減少，甚至可能提高醫療支出。

國民黨立委費鴻泰也表示，健保惡化原因就是醫療資源浪費、藥價黑洞與詐領健保費等，應先解決才能治本。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會，謝衣鳳表示，根據2019年健保署委託淡江大學的研究，2017年調漲健保部分負擔後，並沒產生預期中抑制就醫人數效果，只是提高轉診比例，甚至可能出現小病延誤就醫情形，最後還是讓醫療支出上升。

謝衣鳳表示，在有研究前例、無法解決問題的情況下，政府仍要調高門診藥費和急診部分負擔，她認為這只是增加中南部資源少地區就醫貧窮障礙和交通負擔，如果最後政策仍造成醫療支出不降反升，「健保署長要不要下台？」

謝衣鳳強調，政府一手跟立院要錢、一手調高人民費用，如果不能解決健保瀕臨破產問題、也沒有預期效果，那她反對現在調高部分負擔。

費鴻泰則表示，前總統陳水扁時代健保狀況多，在前總統馬英九時歷經改革，讓健保財政狀很好，自己參與了降低保費費率與開徵補充保費等措施，馬英九離職時， 健保有盈餘1028億，結果蔡英文總統執政後，健保就快速惡化。

費鴻泰指出，專家討論後，發現醫療資源浪費、藥價黑洞和詐領健保費等才是健保惡化主因，政府要撥補健保方向當然支持，但不應治標不治本，應拿出改革做法。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，健保縣一年收入與支出都是七千多億，且是赤字，就像勞保和錯誤能源政策一樣，蔡政府對健保問題都不改革，只是想拖過去、留給下任政府，國民黨團要求政府重新檢討健保支出，把錢花在刀口上，另檢討現行健保支出配置，回應民眾最需要部分、力求照顧最多民眾。

行政院規劃從疫後特別預算撥補健保200億元，國民黨團今表示，除撥補外，四月衛福部就要提高健保民眾部分負擔，但之前健保署就做過研究，提高部分負擔後，就醫人數也沒減少，甚至可能提高醫療支出。圖／國民黨團提供
行政院規劃從疫後特別預算撥補健保200億元，國民黨團今表示，除撥補外，四月衛福部就要提高健保民眾部分負擔，但之前健保署就做過研究，提高部分負擔後，就醫人數也沒減少，甚至可能提高醫療支出。圖／國民黨團提供

健保 國民黨 保費

延伸閱讀

影／健保部分負擔調漲估影響117萬人 藍委：增加偏遠地區就醫貧窮障礙

補健保預算不如抑制浪費？薛瑞元：不清楚國民黨論點

基捷負擔經費暴增3倍 藍委：看顏色辦事？

活絡地方發展 費鴻泰推「松山-汐科-基隆」共好生活圈

相關新聞

影／春雨等不到訊號 鄭明典：梅雨季會慢一點 估最快5月底

中南部旱象持續，各地水情陸續拉警報，交通部中央氣象局長鄭明典今天出席雲林古坑氣象站動土典禮時表示，今年春雨不明顯，目前觀...

訂房遇浮動定價慘變冤大頭 消基會呼籲多做這件事

日前一則旅客遭業者以浮動房價為由漲成天價的訊息鬧得沸沸揚揚，引發消費者對於住宿費用的關注。消基會指出，根據定型化契約，房...

兩個政府機關之間一樣體驗到行人地獄 他曝五大NG地點

只要借出一根手指，讓資訊更對等、完整揭露。我相信，做出錯誤決策的里長、議員和立委不是我們的敵人，只是被舊觀念綁架；所以，我們必須透過良性溝通，讓更多人知道人本交通的重要性及立即性。

少子警訊 醫院統計：35歲以下生育力不佳婦女占8.9%

今天是婦女節，台中市茂盛醫院公布去年女性生育力統計結果，發現有超過5%以上的30歲以下女性生育力很差、35歲以下婦女更達...

麥寮「濛上一片灰」！紅燈亮了 環局急揪肇因

環保署空氣品質監測網今早測得麥寮地區空品AQI值達152，已是紅害等級，對所有族群不健康；據雲林縣環保局初步調查發現，上...

猴痘台北現蹤本土第3例 薛瑞元：基於此原則 防疫要更細膩

猴痘台北現蹤。衛福部疾管署昨公布第3例本土猴痘病例，是家住台北市的30多歲本國籍男性。新任疾管署長莊人祥昨接受本報專訪時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦