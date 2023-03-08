健保部分負擔調漲藍批不治本：問題在醫療浪費

行政院規劃從疫後特別預算撥補健保200億元，國民黨立委謝衣鳳今表示，除撥補外，四月衛福部就要提高健保民眾部分負擔，預估增加近收入56億，但之前健保署就做過研究，提高部分負擔後，就醫人數也沒減少，甚至可能提高醫療支出。

國民黨立委費鴻泰也表示，健保惡化原因就是醫療資源浪費、藥價黑洞與詐領健保費等，應先解決才能治本。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會，謝衣鳳表示，根據2019年健保署委託淡江大學的研究，2017年調漲健保部分負擔後，並沒產生預期中抑制就醫人數效果，只是提高轉診比例，甚至可能出現小病延誤就醫情形，最後還是讓醫療支出上升。

謝衣鳳表示，在有研究前例、無法解決問題的情況下，政府仍要調高門診藥費和急診部分負擔，她認為這只是增加中南部資源少地區就醫貧窮障礙和交通負擔，如果最後政策仍造成醫療支出不降反升，「健保署長要不要下台？」

謝衣鳳強調，政府一手跟立院要錢、一手調高人民費用，如果不能解決健保瀕臨破產問題、也沒有預期效果，那她反對現在調高部分負擔。

費鴻泰則表示，前總統陳水扁時代健保狀況多，在前總統馬英九時歷經改革，讓健保財政狀很好，自己參與了降低保費費率與開徵補充保費等措施，馬英九離職時， 健保有盈餘1028億，結果蔡英文總統執政後，健保就快速惡化。

費鴻泰指出，專家討論後，發現醫療資源浪費、藥價黑洞和詐領健保費等才是健保惡化主因，政府要撥補健保方向當然支持，但不應治標不治本，應拿出改革做法。