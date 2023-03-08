雲林麥寮離奇重度空汙 環團籲加嚴臭氧標準、廣設監測點

雲林縣麥寮今晨出現嚴重空汙，不少民眾反映霧濃又臭，環保署稍早提醒麥寮地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區、觀音地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。環團表示，除了PM2.5，臭氧標準也需加嚴，另需多於中部老舊工業區設置監測點。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，台灣每年冬天至初春之季、吹東風的期間，位於下風處的中南部地區空汙狀況加劇，不僅是受到境外汙染影響，更重要的是本土汙染源嚴重影響。近年環保署透過各種方式，台電及民營電廠協調降載，確實減輕空汙問題，但除了PM2.5 AQI指數外，臭氧濃度也是問題。

楊澤民舉例，近日中彰投空汙嚴重，有台中年輕媽媽反應，兒子在校因體適能測驗跑操場400公尺，但因兒子本身為敏感性族群，「跑完後呼吸困難」，過幾天女兒也要體適能測驗，讓該媽媽非常擔心。

楊表示，目前環保署設置臭氧每8小時60ppb標準，但臭氧濃度過高會刺激呼吸道發炎，研究證實，臭氧濃度每8小時若高於50ppb，與每日死亡率有關，呼籲環保署應加嚴臭氧每8小時標準，同時加強民眾教育宣導。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，近期空汙嚴重問題與天氣風場相關，但觀察今天氣候條件可知，本島汙染源影響情況嚴重，彰化、雲林空汙問題很大原因來自鄰近工業區；彰化有約12個老舊工業區，但僅1處設置監測站，建議政府應多設置監測點，可即時發現問題盡快因應。

雲林縣麥寮今天空氣品質不佳情形，雲林縣環保局派員目至現場調查露天燃燒狀況，釐清是否為此次肇因，若違規屬實將依規定開罰。