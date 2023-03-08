台灣性平亞洲第一 學者：莫忘婦女三高三低困境

今天是國際婦女節，衛生福利部社會家庭署今舉辦慶祝活動，世新大學性別研究所所長伍維婷受邀報告「台灣婦女圖像」，點出女性面臨「高受暴率、高家務貢獻、高社會貢獻」三高，和「低出生比例、低教育投資比例、低就業機會與薪資報酬」三低，也正面臨新型態網路性別暴力、人口高齡化、少子旅話、重返職場等新興課題的挑戰。

行政院院長陳建仁致詞時表示，台灣有「同婚合法、女性立委比例、性平排名」這三個亞洲第一，希望繼續努力讓婦女空出雙手、實現自我。

台灣女性圖像有「三高」亟需關注。伍維婷指出，首先，台灣家庭暴力通報案件女性被害人占比高，雖已從2007年的80%，降低到2022年的64%，還需要積極防治新型態的數位性別暴力，才能繼續改善女性的高受暴率。

伍維婷說，女性的家務貢獻度高，在過去10幾年改變不大，配偶在家務工作分配的重要程度只有24.9%，絕大多數家務責任都落在女性肩頭。女性在高家務負擔下，卻仍維持高度貢獻於社會福利，過去10多年女性投入比例高達68.6%，但主要決策者仍是男性。

台灣女性圖像，還有「三低」需要努力提升。伍維婷指出，台灣女新生兒出生比偏低，仍男寶寶出生比例仍明顯高於女寶寶（107比100），還是有受到傳統重男輕女觀念影響。再者，女性碩博士畢業人數比例明顯低於男性，以博士班為例，男性比例約為女性的兩倍，顯示女性的教育投資和受教權仍受到科系性別隔離、社會文化性別偏見所影響。最後是台灣女性勞動參與低，從2007到2002並無進步，至今仍只有51.6%，因女性面臨太多不利於就業的因素，職場仍有性別薪資差距和性別隔離現象。

陳建仁表示，台灣走過20年漫長性別平權之路，一路走來有許多人前仆後繼奮鬥，達成「亞洲第一個同婚合法化、女性立委比例亞洲第一、性別平等排名亞洲第一」這三個第一。近年修法建立性別暴力防治網、增加產檢次數和陪產檢假，「我以前都沒有這種福氣。」這三高和三低的現象顯示，台灣還有努力空間，不能自滿，政府必須要繼續努力從各個面向加強婦女權益保障，希望能讓婦女空出雙手，追求理想、實現自我。