好美！ 3.2億畫素、3D導覽 東管處推綠島虛擬實境體驗

隨著疫情解封，國境開放，為了吸引國際觀光客，交通部觀光局東部海岸國家風景管理處力推智慧觀光科技應用服務，除了有4K觀光即時影像外，還有旅遊互動體驗、行動旅服等，利用解析度高達3.2億畫素的畫面，真實呈現綠島、東海岸等美麗風光。

東管處表示，720VR虛擬實境體驗再現金觀光行銷推廣已逐漸成為趨勢，為了讓遊客如臨實境「天堂島嶼-Gigapixels互動實境」計畫中，就是利用全景空拍、Gigapixels互動虛擬實境方式，以解析度高達3.2億畫素的畫面，呈現綠島8大遊客必訪景點，包括牛頭山草原上的日出、大白鯊沙灘、柴口海底世界等，還有中英雙語導覽，方面遊客了解綠島的自然人文故事。

此外，東管處還推出「都歷遊客中心-觀光數位孿生Digital Twin互動導覽」，利用數位孿生互動虛擬實境技術，讓遊客可多角度瀏覽都歷遊客中心的3D場域結構，暢遊場館內各區不同主題的藝術展覽，還能隨意縮放畫面，近距離欣賞作品細節，影音解說更涵括中、英、日、韓、美（阿美族語）多種語言。

東管處表示，目前於東海岸沿線重要景區包括綠島，共設立10支4K高畫質觀光即時影像，24小時直播東海岸真實景致。自上線以來，總觀看次數突破1100萬人次，觀看時間突破80萬小時，其中境外瀏覽比例高達22%，包括日本、南韓、美國、俄羅斯等客群朋友。

只見東海岸YT頻道內還精選了東海岸許多絕美畫面，包括東海岸的日出月昇、銀河星空、星鏈流星、閃電雨瀑，甚至還有地震瞬間、猴群出沒、燕鷗群飛，以及火箭殘骸掉落、紅色精靈瞬態發光、月蝕全記錄等等特殊畫面。

東管處表示，即時影像的好處，在於方便遊客出遊前掌握景點現況，預先了解景點的天候、人潮、海象、日景等，做好出遊準備，回程後還可藉由即時影像，回憶東海岸之美。

東管處表示，為了提供旅客個人化的旅遊指引，可在出遊前先在手機下載東海岸PWA行動旅服，內有周邊食、宿、遊、購、行資訊，以及即時天氣、交通、主題旅遊指引、熱門行程推薦等內容，方面旅客規畫行程。

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