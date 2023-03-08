快訊

經典賽懶人包／中華隊今晚首戰巴拿馬！A組戰情最激烈 完整賽事資訊看這裡

怕被笑？學測錄取分數低不選興趣科系 台大生悲慘休學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好美！ 3.2億畫素、3D導覽 東管處推綠島虛擬實境體驗

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
東管處利用全景空拍、Gigapixels互動虛擬實境方式，以解析度高達3.2億畫素的畫面，呈現綠島8大遊客必訪景點。圖／觀光局提供
東管處利用全景空拍、Gigapixels互動虛擬實境方式，以解析度高達3.2億畫素的畫面，呈現綠島8大遊客必訪景點。圖／觀光局提供

隨著疫情解封，國境開放，為了吸引國際觀光客，交通部觀光局東部海岸國家風景管理處力推智慧觀光科技應用服務，除了有4K觀光即時影像外，還有旅遊互動體驗、行動旅服等，利用解析度高達3.2億畫素的畫面，真實呈現綠島、東海岸等美麗風光。

東管處表示，720VR虛擬實境體驗再現金觀光行銷推廣已逐漸成為趨勢，為了讓遊客如臨實境「天堂島嶼-Gigapixels互動實境」計畫中，就是利用全景空拍、Gigapixels互動虛擬實境方式，以解析度高達3.2億畫素的畫面，呈現綠島8大遊客必訪景點，包括牛頭山草原上的日出、大白鯊沙灘、柴口海底世界等，還有中英雙語導覽，方面遊客了解綠島的自然人文故事。

此外，東管處還推出「都歷遊客中心-觀光數位孿生Digital Twin互動導覽」，利用數位孿生互動虛擬實境技術，讓遊客可多角度瀏覽都歷遊客中心的3D場域結構，暢遊場館內各區不同主題的藝術展覽，還能隨意縮放畫面，近距離欣賞作品細節，影音解說更涵括中、英、日、韓、美（阿美族語）多種語言。

東管處表示，目前於東海岸沿線重要景區包括綠島，共設立10支4K高畫質觀光即時影像，24小時直播東海岸真實景致。自上線以來，總觀看次數突破1100萬人次，觀看時間突破80萬小時，其中境外瀏覽比例高達22%，包括日本、南韓、美國、俄羅斯等客群朋友。

只見東海岸YT頻道內還精選了東海岸許多絕美畫面，包括東海岸的日出月昇、銀河星空、星鏈流星、閃電雨瀑，甚至還有地震瞬間、猴群出沒、燕鷗群飛，以及火箭殘骸掉落、紅色精靈瞬態發光、月蝕全記錄等等特殊畫面。

東管處表示，即時影像的好處，在於方便遊客出遊前掌握景點現況，預先了解景點的天候、人潮、海象、日景等，做好出遊準備，回程後還可藉由即時影像，回憶東海岸之美。

東管處表示，為了提供旅客個人化的旅遊指引，可在出遊前先在手機下載東海岸PWA行動旅服，內有周邊食、宿、遊、購、行資訊，以及即時天氣、交通、主題旅遊指引、熱門行程推薦等內容，方面旅客規畫行程。

想要線上探索綠島，網址為 https://reurl.cc/V88jpn 。若想實際體驗東海岸4Ｋ即時影響，則可到 https://reurl.cc/eXX657 。線上探訪都歷遊客中心，網址為 https://reurl.cc/LNNp3a 。

東管處表示，今年還會將有更多創新服務陸續上線，希望透過智慧觀光服務的導入，讓東海岸的山海魅力跨越國境。

東管處利用全景空拍、Gigapixels互動虛擬實境方式，以解析度高達3.2億畫素的畫面，呈現綠島8大遊客必訪景點。圖為烏油窟。圖／取自探索綠島網站
東管處利用全景空拍、Gigapixels互動虛擬實境方式，以解析度高達3.2億畫素的畫面，呈現綠島8大遊客必訪景點。圖為烏油窟。圖／取自探索綠島網站
東管處利用全景空拍、Gigapixels互動虛擬實境方式，以解析度高達3.2億畫素的畫面，呈現綠島8大遊客必訪景點。圖為綠島南寮漁港。圖／取自探索綠島網站
東管處利用全景空拍、Gigapixels互動虛擬實境方式，以解析度高達3.2億畫素的畫面，呈現綠島8大遊客必訪景點。圖為綠島南寮漁港。圖／取自探索綠島網站
東管處今在台北舉辦東海岸智慧觀光成果發表會，現場還有實際體驗區，讓民眾可以戴上互動VR眼鏡，身歷其境感受嶼綠島之美。記者邱瓊玉／攝影
東管處今在台北舉辦東海岸智慧觀光成果發表會，現場還有實際體驗區，讓民眾可以戴上互動VR眼鏡，身歷其境感受嶼綠島之美。記者邱瓊玉／攝影

綠島 俄羅斯

延伸閱讀

國境開放後運量回溫 桃捷可望減少虧損、增加班次

阿里山二延平步道即時影像鏡頭遭遊客移動破壞 阿管處告警方偵辦

影／綠島山林火警直升機空中灑水滅火 警下午入場調查

影／綠島山林大火今凌晨控制 上午開始殘火處理

相關新聞

影／春雨等不到訊號 鄭明典：梅雨季會慢一點 估最快5月底

中南部旱象持續，各地水情陸續拉警報，交通部中央氣象局長鄭明典今天出席雲林古坑氣象站動土典禮時表示，今年春雨不明顯，目前觀...

訂房遇浮動定價慘變冤大頭 消基會呼籲多做這件事

日前一則旅客遭業者以浮動房價為由漲成天價的訊息鬧得沸沸揚揚，引發消費者對於住宿費用的關注。消基會指出，根據定型化契約，房...

兩個政府機關之間一樣體驗到行人地獄 他曝五大NG地點

只要借出一根手指，讓資訊更對等、完整揭露。我相信，做出錯誤決策的里長、議員和立委不是我們的敵人，只是被舊觀念綁架；所以，我們必須透過良性溝通，讓更多人知道人本交通的重要性及立即性。

少子警訊 醫院統計：35歲以下生育力不佳婦女占8.9%

今天是婦女節，台中市茂盛醫院公布去年女性生育力統計結果，發現有超過5%以上的30歲以下女性生育力很差、35歲以下婦女更達...

麥寮「濛上一片灰」！紅燈亮了 環局急揪肇因

環保署空氣品質監測網今早測得麥寮地區空品AQI值達152，已是紅害等級，對所有族群不健康；據雲林縣環保局初步調查發現，上...

猴痘台北現蹤本土第3例 薛瑞元：基於此原則 防疫要更細膩

猴痘台北現蹤。衛福部疾管署昨公布第3例本土猴痘病例，是家住台北市的30多歲本國籍男性。新任疾管署長莊人祥昨接受本報專訪時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦