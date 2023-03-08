快訊

經典賽懶人包／中華隊今晚首戰巴拿馬！A組戰情最激烈 完整賽事資訊看這裡

怕被笑？學測錄取分數低不選興趣科系 台大生悲慘休學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化空汙緊跟雲林麥寮 環保局要求中火降載減緩惡化

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影
彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影

雲林縣麥寮今天「AQI」(空氣品質指標）出現「紅色警示」嚴重空汙，往南的彰化縣的四個測站也都呈現「橘色提醒」，彰化縣環保局表示，預計13日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，才會逐漸改善，呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

依環保署監測資料及氣象局氣象資料顯示，環境風場為偏東風，西半部位背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。尤其今天一大早，台塑六輕所在的林麥寮，更是呈現「紅色警示」，環保署除提醒雲麥寮地區所有族群應減少在戶外活動外，中部則是「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

與麥寮隔著濁水溪的彰化縣，一早就呈現灰濛濛景象，尤其隔溪相望的大城鄉「AQI」，大城是128、二林132、線西110、彰化104都是「橘色提醒」。

彰化縣環保局已立即啟動緊急應變機制，透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求台中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，今日已預先降載3,600MW(含歲檢修)，減緩中部空氣品質惡化，並通知縣內前72大公私場所執行空汙自主管理或友善降載等措施，，以減緩空氣品質進一步惡化。

環保署預報，預計13日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，迎風面擴散條件好轉，本周擴散條件稍轉差，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護，並隨時留意最新空氣品質資訊，空品您好播報：https://reurl.cc/l5qWQY

彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，尤其往沿海望去更是明顯，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影
彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，尤其往沿海望去更是明顯，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影

彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影
彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影

雲林縣麥寮今天「AQI」(空氣品質指標）出現「紅色警示」嚴重空汙，往南的彰化縣的四個測站也都呈現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。圖／取自環保署
雲林縣麥寮今天「AQI」(空氣品質指標）出現「紅色警示」嚴重空汙，往南的彰化縣的四個測站也都呈現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。圖／取自環保署

彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影
彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影

彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影
彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影

彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影
彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影

冷氣團 空氣品質

延伸閱讀

新北停紅燈亂吐檳榔汁 去年開罰近66萬

全台僅這裡空汙嚴重引熱議 鄭明典尷尬笑：我很難解釋

麥寮「濛上一片灰」！紅燈亮了 環局急揪肇因

雲林麥寮天空「灰濁」 鄭明典驚訝 莊秉潔點出汙染來源

相關新聞

影／春雨等不到訊號 鄭明典：梅雨季會慢一點 估最快5月底

中南部旱象持續，各地水情陸續拉警報，交通部中央氣象局長鄭明典今天出席雲林古坑氣象站動土典禮時表示，今年春雨不明顯，目前觀...

訂房遇浮動定價慘變冤大頭 消基會呼籲多做這件事

日前一則旅客遭業者以浮動房價為由漲成天價的訊息鬧得沸沸揚揚，引發消費者對於住宿費用的關注。消基會指出，根據定型化契約，房...

兩個政府機關之間一樣體驗到行人地獄 他曝五大NG地點

只要借出一根手指，讓資訊更對等、完整揭露。我相信，做出錯誤決策的里長、議員和立委不是我們的敵人，只是被舊觀念綁架；所以，我們必須透過良性溝通，讓更多人知道人本交通的重要性及立即性。

少子警訊 醫院統計：35歲以下生育力不佳婦女占8.9%

今天是婦女節，台中市茂盛醫院公布去年女性生育力統計結果，發現有超過5%以上的30歲以下女性生育力很差、35歲以下婦女更達...

麥寮「濛上一片灰」！紅燈亮了 環局急揪肇因

環保署空氣品質監測網今早測得麥寮地區空品AQI值達152，已是紅害等級，對所有族群不健康；據雲林縣環保局初步調查發現，上...

猴痘台北現蹤本土第3例 薛瑞元：基於此原則 防疫要更細膩

猴痘台北現蹤。衛福部疾管署昨公布第3例本土猴痘病例，是家住台北市的30多歲本國籍男性。新任疾管署長莊人祥昨接受本報專訪時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦