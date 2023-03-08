彰化空汙緊跟雲林麥寮 環保局要求中火降載減緩惡化

雲林縣麥寮今天「AQI」(空氣品質指標）出現「紅色警示」嚴重空汙，往南的彰化縣的四個測站也都呈現「橘色提醒」，彰化縣環保局表示，預計13日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，才會逐漸改善，呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

依環保署監測資料及氣象局氣象資料顯示，環境風場為偏東風，西半部位背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。尤其今天一大早，台塑六輕所在的林麥寮，更是呈現「紅色警示」，環保署除提醒雲麥寮地區所有族群應減少在戶外活動外，中部則是「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

與麥寮隔著濁水溪的彰化縣，一早就呈現灰濛濛景象，尤其隔溪相望的大城鄉「AQI」，大城是128、二林132、線西110、彰化104都是「橘色提醒」。

彰化縣環保局已立即啟動緊急應變機制，透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求台中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，今日已預先降載3,600MW(含歲檢修)，減緩中部空氣品質惡化，並通知縣內前72大公私場所執行空汙自主管理或友善降載等措施，，以減緩空氣品質進一步惡化。

環保署預報，預計13日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，迎風面擴散條件好轉，本周擴散條件稍轉差，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護，並隨時留意最新空氣品質資訊，空品您好播報：https://reurl.cc/l5qWQY。

彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，尤其往沿海望去更是明顯，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影

彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影

雲林縣麥寮今天「AQI」(空氣品質指標）出現「紅色警示」嚴重空汙，往南的彰化縣的四個測站也都呈現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。圖／取自環保署

彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影

彰化市今天上午灰濛濛，「AQI」(空氣品質指標）出現「橘色提醒」，彰化縣環保局呼籲敏感族群應減少在戶外劇烈活動。記者劉明岩／攝影