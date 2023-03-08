全台僅這裡空汙嚴重引熱議 鄭明典尷尬笑：我很難解釋

雲林縣麥寮出現嚴重空汙，環保署提出示警，中央氣象局長鄭明典也在臉書發文稱奇，「怎麼那麼集中？都不會低調一點」，因全台最大台塑石化園區六輕就位於麥寮，引發熱議，鄭早上參加雲林古坑氣象站動土典禮表示，對於麥寮的汙染他不太能解釋，但登記的固定汙染源應該要加速應變。

雲林縣環保局表示，六輕已緊急降載，因麥寮早上有多起露天燃燒，正釐清引起汙染原因。

鄭明典說，通常空氣汙染除了排放汙染源之外，影響最大的就是氣流還有擴散條件，今天氣流很弱，大氣又很穩定，整個擴散狀況沒有效率，汙染源擴散沒有效率，在汙染源附近的空汙濃度會比較高。

但他到雲林縣古坑鄉參加氣象站動土典禮，發現同樣在雲林，但古坑的空氣不差，對於麥寮的汙染，他尷尬笑說，「我不太能解釋」，至於臉書所提「都不會低調一點」，他說，在這個領域的人都知道，現在有很多規定，當空汙達到一定濃度的時候，有登記的汙染源，應該要自動減排。

他認為登記在案的固定汙染源應該要知道，當背景濃度較高的時候，應該要主動降載，氣流擴散的預測示警雖然不是完全準確，還是要臨場應變，反應應該要更快一點。

雲林縣環保局副局長黃富義解釋，針對氣候條件擴散不佳，環保局已向固定跟移動式汙染源提出示警，麥寮電廠也已於今天凌晨至上午11時進行降載減排作業，離島工業區目前共10廠21製程進行停車歲修或未運轉製程。

今天上午再次傳真通知111間公私場所，預報近兩日空品不良達到橘色等級，請依空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法禁止空氣污染行為，且依空品不良防制計畫書內容提前降載及應變。

黃富義說，今天上午麥寮有多起露天燃燒案，目前正在滅火中，空汙嚴重的原因正在釐清。